Україна виходить ще з однієї угоди СНД

МЗС доручено повідомити Виконавчий комітет СНД про вихід України з цієї угоди.

Україна виходить ще з однієї угоди СНД
Фото: tsn.ua

Президент Володимир Зеленський підписав указ про вихід України з Угоди про створення Ради керівників підрозділів фінансової розвідки держав - учасниць СНД. Текст документа оприлюднено на сайті голови держави.

"Відповідно до пункту 3 частини першої статті 106 Конституції України, керуючись статтею 54 Віденської конвенції про право міжнародних договорів та статтею 8 Угоди про створення Ради керівників підрозділів фінансової розвідки держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав, постановляю: вийти з Угоди про створення Ради керівників підрозділів фінансової розвідки держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав, учиненої 5 грудня 2012 року в м. Ашгабаті", - йдеться в указі.

Президент доручив Міністерству закордонних справ повідомити Виконавчий комітет СНД про вихід України з цієї угоди.

15 січня Кабмін підтримав проєкт Указу Президента про вихід з Угоди про створення Ради керівників підрозділів фінансової розвідки держав – учасниць СНД.

Зазначалося, що цей крок забезпечить зменшення зобов’язань України в межах СНД і сприятиме захисту національних інтересів держави.

Нагадаємо, Україна раніше вийшла з понад десятка подібних угод.

23 січня 2019 року Кабінет Міністрів припинив дію трьох договорів, укладених у рамках Співдружності Незалежних Держав. У постанові уряду йдеться про припинення Угоди про міждержавний обмін економічною інформацією від 26 червня 1992 року, Угоди про обмін інформацією в галузі зовнішньоекономічної діяльності від 24 вересня 1993 року і Угоди про співпрацю в галузі зовнішньоекономічної діяльності від 15 травня 1992 року.

У травні 2018 року президент Петро Порошенко підписав указ, яким ввів у дію рішення РНБО про остаточне припинення участі України в роботі статутних органів СНД.

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