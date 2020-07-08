Київрада ухвалила звернення до президента щодо політичних переслідувань

«Міська рада не буде мовчати, коли в країні розпочалися політичні репресії»

На позачерговому засіданні Київська міська рада звернулася до президента Володимира Зеленського з вимогою припинити переслідування та репресивні заходи щодо п’ятого президента Петра Порошенка, громадських лідерів, волонтерів, військовослужбовців, активістів Євромайдану. Депутати Київради глибоко занепокоєні та обурені тим конвеєром з кримінальних проваджень, якими нова влада рік поспіль намагається дискредитувати своїх політичних опонентів. За відповідний проект рішення проголосували 68 депутатів Київради, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Секретар Київради та голова Київської міської організації політичної партії «Європейська Солідарність» Володимир Прокопів заявив, що міська рада не буде мовчати, «коли в країні розпочалися політичні репресії». У тексті звернення наголошується, що «політичні переслідування, розправи над громадськими та опозиційними лідерами, активістами Євромайдану, репресивні дії силових структур, керівництво яких асоціюється з колишнім режимом Віктора Януковича, тотальне домінування в інформаційному просторі проросійського наративу – це свідчення того, що Україна вкотре опинилася перед великими політичними потрясіннями».

Представляючи проект звернення, депутат Київради від «Солідарності» Вадим Сторожук наголосив: «Ми категорично засуджуємо спроби вибіркового правосуддя, які здійснюються щодо п’ятого президента України Петра Порошенка».

«Наша країна є частиною цивілізованої Європи і поділяє європейські цінності, зокрема повагу до демократичних принципів, верховенства Закону, прав та основних свобод людини, - зазначив Сторожук. - Але відверте політичне цькування Петра Порошенка не має нічого спільного зі справедливістю і демократією. Так само нічого спільного зі встановленням справедливості немає і в провадженнях, які ведуться щодо громадських лідерів та активістів Євромайдану».

Водночас, депутат Київради Наталія Маслова заявила, що Київрада «у час, коли судова влада і правоохоронні органи працюють за вказівкою влади, і по факту працюють на благо Кремля, не може стояти осторонь».

«Ми маємо рішуче заявити про свою позицію і закликати президента України дослухатися до Київської міської ради і почати працювати на благо народу. Ми не можемо дозволити руйнувати імідж України на міжнародній арені. А саме це і відбувається, коли влада вдається до політичних переслідувань опозиції та активістів», - підкреслила депутат Київради Наталія Маслова.

Депутати Київради закликали Главу держави дослухатися до численних звернень міжнародних партнерів України та світової громадськості, які вважають, що дії, спрямовані на невмотивовані і упередженні переслідування, дискредитують Україну.

Свою підтримку рішенню Київради висловили і народні депутати від «Європейської Солідарності», які прийшли на пленарне засідання - Вікторія Сюмар, Ахтем Чийгоз, Софія Федина, Олексій Гончаренко.

Зокрема, народний депутат Олексій Гончаренко зауважив, що нинішня влада розгорнула маховик репресій проти політичних опонентів, що несе реальну загрозу демократії в країні.

«5 років тому, обираючи вас – міську владу, кияни голосували за європейську столицю, європейський вибір і європейські цінності. А що таке Європа? Європа – це демократія і верховенство права. І демократія – це не коли ви можете побачити опозицію лише в судових засіданнях замість сесійної зали парламенту. Верховенство права – це не тоді, коли саджають не тих, хто краде в народу, а тих, хто критикує владу. Це розуміють на кожній київській вулиці. На жаль, крім однієї - вулиці Банкової, де знаходиться Офіс Президента», - зазначив Олексій Гончаренко.