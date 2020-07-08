В Одеській області військовослужбовця затримали під час збуту викрадених боєприпасів

Слідче управління ГУ Нацполіції в Одеській області за процесуального керівництва військової прокуратури Одеського гарнізону Південного регіону України і оперативного супроводу Управління СБУ в області задокументувало факт збуту військовослужбовцем арсеналу боєприпасів, вибухових речовин та іншого військового майна (ч. 1 ст. 263 КК України). Про це повідомляє Офіс генерального прокурора на своїй сторінці у фейсбуці.

За даними слідства, за 11 гранат Ф-1, 12 бронежилетів, 12 касок, 12 гранат РГД-5, 2 димові шашки та 4 кг 900 г тротилу, які попередньо було викрадено та вивезено з військової частини, військовослужбовець планував отримати 110 тис. грн. Після одержання частини грошових коштів у сумі 28,5 тис грн. його затримали правоохоронці.

Під час обшуку за місцем проживання затриманого та в транспортному засобі виявлено і вилучено 12 бронежилетів і касок, 3 гранати Ф-1. Інші вибухові речовини знайшли у завчасно облаштованому «схроні».

Зазначимо, 2 липня 2020 року правоохоронці задокументували факт збуту цим самим військовослужбовцем 2 гранат Ф-1 та РГД-5, бронежилета та каски за 5 тис. грн.

Наразі досліджуються обставини вчинення злочину та умови, за яких затриманий викрав і вивіз з військової частини військове майно. Йому готують повідомлення про підозру та клопотання до суду про обрання запобіжного заходу.