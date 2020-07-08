НАЗК склало і вручило президентові України два протоколи у зв\'язку з адміністративними порушеннями

Зеленський не повідомив про суттєві зміни в майновому стані.

НАЗК склало і вручило президентові України два протоколи у зв'язку з адміністративними порушеннями
Фото: https://nazk.gov.ua/

Голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков склав і вручив президентові України Володимиру Зеленському два адміністративні протоколи у зв'язку з адміністративними порушеннями: неподанням повідомлення про суттєві зміни в майновому стані. Відповідні матеріали будуть передані до суду, зазначено на офіційній сторінці НАЗК.

У НАЗК відзначають, що президент особисто сповістив НАЗК про факти порушення.

"Після вступу на посаду президента України Володимир Зеленський зробив покупку і продаж облігації внутрішньої державної позики (ОВДП). Загальна вартість придбаних і проданих боргових цінних паперів перевищувала 50 прожиткових мінімумів. Таким чином, Володимир Зеленський повинен був подати до Реєстру декларацій повідомлення про суттєві зміни в майновий стан упродовж 10 днів з моменту покупки і продажу ОВДП. Повідомлення до реєстру не надійшло", - зауважили в НАЗК.

Відтак 7 липня голова НАЗК Олександр Новіков вручив президентові два протоколи у зв’язку з адміністративними порушеннями (стаття 172-6 КУпАП).

Нагадаємо, Володимир Зеленський особисто поінформував Національне агентство з питань запобігання корупції про порушення ним законодавства у зв’язку з неподанням повідомлень про суттєві зміни в майновому стані. Він готовий нести відповідальність за порушення відповідно до чинного законодавства.

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