В. о. міністра енергетики розповіла, що іноді підбирає кадри "за інтуїцією і гороскопом"

"Я народжена під знаком Риб, а це дуже інтуїтивні люди, мене ця інтуїція дуже часто рятувала і оберігала, тому дякую Богові, що вона у мене є".

Виконуюча обов'язки міністра енергетики Ольга Буславець вірить своїй інтуїції і таким чином підбирає кадри.

Про це вона розповіла в інтерв'ю "Економічній правді".

"У кожного є маса плюсів і якісь мінуси, з якими можна рахуватися. Я не хотіла б розставляти пріоритети або віддавати комусь перевагу, оскільки з цими людьми я познайомилася на співбесідах. Скажу вам чесно, що іноді на цих співбесідах я прислухаюся до своєї інтуїції, тому що дуже добре відчуваю людей. Я народжена під знаком Риб, а це дуже інтуїтивні люди, мене ця інтуїція дуже часто рятувала і оберігала, тому дякую Богові, що вона в мене є", - сказала в.о.міністра.

"Мені здалося, що ці люди здатні на вирішення поставлених завдань. Але я не працювала з ними настільки щільно, щоб дати їм оцінку або пріоритезацію з погляду професійних якостей", - додала вона.

Нагадаємо, Кабмін призначив Буславець в.о. міністра енергетики 16 квітня замість Віталія Шубіна. Кандидатуру Буславець вносили на позачергове засідання Верховної Ради в березні, але тоді це питання в останній момент зняли з порядку денного.

Буславець у минулому займала посаду директора департаменту енергетичних ринків Міністерства енергетики та захисту навколишнього середовища. За словами депутата Андрія Геруса, департамент Буславець у 2016 році погоджував новий порядок розрахунку ціни електроенергії, відомий як "Роттердам +".

Посаду міністра в попередньому уряді займав Олексій Оржель.