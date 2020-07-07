У США сталася стрілянина на базі морської піхоти

Подробиці інциденту встановлюють.

У США сталася стрілянина на базі морської піхоти
Фото: tsn.ua

Озброєний зловмисник відкрив вогонь на найбільшій базі морської піхоти Twentynine Palms у Південній Каліфорнії, повідомляють у Twitter Корпусу морської піхоти Сполучених Штатів.

Як пише Daily Mail, чоловік вистрілив сам у себе, після чого його госпіталізували.

Інформації про постраждалих і жертви не надходило. Всі подробиці інциденту встановлюють.

Відзначимо, що Twentynine Palms є найбільшою американською базою морської піхоти. Там перебувають близько десяти тисяч військових.

Згідно з даними спільного дослідження Associated Press, USA Today та Північно-Східного університету у 2019 році в США відбулося найбільше масових убивств, починаючи з 1970-х років. Усього за цей рік у Сполучених Штатах було скоєно 41 масове вбивство (вбивство чотирьох або більше осіб без урахування злочинця). З них 33 були масовими розстрілами. В результаті атак загинули 211 осіб.

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