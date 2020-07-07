Зеленський зізнався у порушенні законодавства і "готовий нести відповідальність"

Президент особисто проінформував НАЗК про те, що не повідомив про суттєві зміни в майновому стані.

Зеленський зізнався у порушенні законодавства і "готовий нести відповідальність"
Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський особисто проінформував Національне агентство з питань запобігання корупції про порушення ним законодавства у зв’язку з неподанням повідомлень про суттєві зміни в майновому стані.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

"У 2019 році родина Глави держави отримала кошти в рахунок погашення вартості облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) загальною сумою 5,1 млн грн та здійснила витрати на придбання ОВДП в сумі 5,2 млн грн. Відповідно, вартість цих облігацій перевищувала 50 прожиткових мінімумів. Згідно із законодавством, Володимир Зеленський мав подати до Реєстру декларацій повідомлення про суттєві зміни в майновому стані протягом 10 днів з часу купівлі та продажу ОВДП. Проте до реєстру не надходили такі повідомлення", - розповіли на Банковій.

В Офісі президента підкреслюють, що Володимир Зеленський готовий нести відповідальність за порушення відповідно до чинного законодавства.

"Володимир Зеленський наголошує, що всі громадяни України рівні перед законом, і готовий нести відповідальність за порушення відповідно до чинного законодавства", - повідомляють в ОП.

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