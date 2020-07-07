Бійці ООС за добу знищили вісьмох окупантів, бліндаж і дві САУ противника

У штабі ООС запевняють, що "в підрозділах окупаційних військ РФ морально-психологічний стан різко погіршився".

Бійці ООС за добу знищили вісьмох окупантів, бліндаж і дві САУ противника
Фото: Макс Левин

У понеділок, 6 липня, у відповідь на дії незаконних збройних формувань Російської Федерації військовослужбовці Об’єднаних сил відкрили вогонь із дозволеного Мінськими домовленостями озброєння.

У результаті вісьмох окупантів було вбито, ще одного - поранено. Крім того, знищено бліндаж противника та його техніку, інформує пресцентр штабу операції Об’єднаних сил.

"За даними нашої розвідки, після придушення ворожої активності вісім окупантів загинули, одного поранено. Також завдяки вмілим і рішучим діям наших воїнів було знищено один бліндаж та дві самохідні артилерійські установки загарбників, які знаходилися на вогневих позиціях противника із суттєвим порушенням лінії відведення згідно з Меморандумом та Комплексом заходів з виконання Мінських домовленостей", - йдеться у повідомленні.

У штабі ООС зазначили, що "агресія супротивника була подавлена, моральний дух зломлений – в підрозділах окупаційних військ РФ морально-психологічний стан різко погіршився".

Раніше повідомлялося, що за минулу добу на Донбасі проросійські бойовики сім разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок обстрілів противника один український воїн отримав бойове травмування.

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