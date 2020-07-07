Порошенко назвав неприпустимим скорочення чисельноті ЗСУ

Експрезидент наголосив на погіршенні ситуації в армії.

Порошенко назвав неприпустимим скорочення чисельноті ЗСУ
Петр Порошенко
Фото: eurosolidarity.org

Росія нарощує військовий потенціал біля кордонів України, тому в жодному разі не можна скрочувати чисельність армії. На цьому наголосив експрезидент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко в ефірі програми «Свобода слова» на ICTV.

«Росія не скорочувала свою військову присутність навколо наших кордонів. Якщо у когось склалося таке враження – це неправда. Росія збільшила і наростила цю присутність. У порівнянні з 14-м роком військова присутність на наших кордонах значно зросла, в тому числі і ударних сил. І перша танкова армія, і дві армії повітряно-космічних сил, і значне збільшення присутності, в тому числі і на окупованих територіях, двох армійських корпусів. І тому нам ніяк не можна знижувати боєздатність і боєготовность наших ЗСУ», – наголосив Порошенко.

Він зауважив, що скорочення чисельності Збройних сил України у такій ситуації є неприпустимим.

«Чому ми почали вперше з часів Януковича скорочувати штатну чисельність ЗСУ? Чому вирішили, що можемо скорочувати десантно-штурмові війська, підрозділи морської піхоти, ескадрильї винищувачів? Чому це в рамках державно оборонного замовлення не поставили те, що мали зробити: ракети, які були підготовлені за наших часів. Мова йде про «Вільху», «Вільху-М», про крилаті ракети «Нептун». Ми завершили випробування, але в державному оборонному замовленні коштів на серійне виробництво і поставку військам немає», – зауважує лідер «Європейської Солідарності».

Порошенко звернув увагу на те, що у ЗСУ досі не проведені тендери на закупівлю зимових комплектів форми.

«Не проведено ще жодного тендеру. Ми знаємо, що у нас так нічого і не зроблено з системою харчування, яка була запроваджена нашою командою. І на сьогоднішній день фактично ця позиція зупинена. Зруйнований департамент генерала, кіборга Марченка, тому що комусь в ДБР потрібні були кримінальні справи на замовлення. І все, чим займалася в тому числі група по контролю якості, зупинене», – повідомив Порошенко.

«Де зараз ці кримінальні справи про бронежилети, якими годували нас багато місяців? У даному випадку діяльність ДБР тоді, до речі, як і діяльність ДБР зараз, коли вони намагалися вилучити з зенітно-ракетних комплексів, ліквідувавши їх боєздатність, надзвичайно важливе обладнання – це антиукраїнська діяльність», – наголосив Порошенко.

«Якщо такі дії будуть продовжуватись, якщо буде знижуватись боєздатність українських Збройних сил, якщо елементи гібридної війни будуть далі розповсюджуватися, в тому числі і шляхом різкого економічного падіння, створення умов через інформаційні вкиди, руйнацію соціальної стабільності – я абсолютно не виключаю, що Путін точно може цим скористатись», – вважає лідер «Європейської Солідарності».

На його думку, зараз ситуація набагато гірша, ніж це було рік чи два тому.

«Ніколи не було такого, щоб принцип «нічого про Україну без України» порушувався. Україна взагалі зникає з радарів перших тем світової політики. Це – неприпустимо. Нам на сьогоднішній день потрібні компетентні кроки компетентної і ефективної влади, а не некомпетентна, дилетантська позиція «нових облич», – підсумував Петро Порошенко.

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