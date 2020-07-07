Минобразования похлопотало у Минобороны об отсрочке от призыва для абитуриентов

Минобразования похлопотало у Минобороны об отсрочке от призыва для абитуриентов

Из-за карантина, введенного в связи с пандемией COVID-19, в 2020 году в Украине вступительная и призывная кампании совпали и проходят параллельно. В этой связи Министерство образования и науки обратилось к Министерству обороны с просьбой об отсрочке на абитуриентов, попадающих под весенний призыв. В Минобразовании указывают на то, что данная ситуация вызывает большой общественный резонанс, а также создает коррупционные риски.

Об этом KV стало известно из сообщения издания “Освіта.UA” со ссылкой на письмо Министерства образования и науки Украины от 3 июля 2020 года № 1/12-3180 к Министерству обороны Украины. 

“Министерство образования и науки выражает свою благодарность Министерству обороны за предоставление разъяснений и рекомендаций главам призывных комиссий всех уровней о порядке предоставления гражданам Украины отсрочки от призыва на срочную военную службу для получения следующей ступени образования. Многолетние традиции проведения вступительных и призывных кампаний свидетельствуют о том, что категория выпускников учреждений общего среднего и высшего образования текущего года подпадают под призыв уже осенью, после завершения вступительной кампании”, – говорится в письме.

Отмечается, что в то же время в Минобразования поступают многочисленные обращения от выпускников учреждений общего среднего, профессионального (профессионально-технического) и высшего образования, по которым готовится решение о призыве в июле месяце, которое лишает их возможности продолжить свое обучение.

Учитывая особенности проведения вступительной и призывной кампаний 2020 года, обусловленные введением карантина, что привело к переносу сроков проведения вступительной кампании на август месяц, Министерство образования и науки обращается с ходатайством о предоставлении отсрочки от весеннего призыва выпускникам учреждений общего среднего, профессионального (профессионально-технического ) и высшего образования 2020 года, а также о принятии решения о призыве указанных лиц уже во время осеннего призыва, в случае если они не продолжат свое обучение.

Отмечается, что ситуация, которая сложилась в 2020 году, с параллельным проведением вступительной и призывной кампаний, вызывает большой общественный резонанс, а также создает коррупционные риски, поскольку привела к возможности принятия различных решений на местах по одинаковой категории лиц.

В Минобразовании надеются на оперативное и положительное решение этого общественно важного вопроса.

Как сообщала KV, 15 апреля Кабинет министров перенес мероприятия по призыву граждан Украины на срочную военную службу. Теперь весенний призыв пройдет в мае-июле 2020 года, а не в апреле-июне 2020, как было запланировано ранее.

Также отметим, Министерство образования и науки Украины внесло изменения в Условия приема на обучение в учреждения высшего образования. Соответствующий приказ, подписанный 4 мая 2020, прошел регистрацию в Министерстве юстиции.

Фото: “24 канал”


Сергей Албул, КиевВласть

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