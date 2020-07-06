ЄС і ВООЗ передадуть необхідне лабораторне обладнання для 27 лабораторій України

Передане обладнання, матеріали та реагенти допоможуть прискорити процес тестування.

ЄС і ВООЗ передадуть необхідне лабораторне обладнання для 27 лабораторій України
Фото: ntv.ru

Європейський Союз і Всесвітня організація охорони здоров’я розпочали передачу необхідного лабораторного обладнання для 27 лабораторій по всій Україні для посилення можливості тестування на COVID-19. Про це повідомляють на сторінці ЄС в Україні у фейсбуці.

Передача включає 9 861 упаковку витратних матеріалів, 217 956 реагентів для проведення тестів ПЛР і 1 880 одиниць лабораторного обладнання. Усе обладнання, матеріали та реагенти відповідають стандартам якості ВООЗ для забезпечення надійного, точного та швидкого тестування на COVID-19.

Передане обладнання, матеріали та реагенти допоможуть прискорити процес тестування та заощадити час і енергію медичних працівників, водночас зменшуючи ймовірність людської помилки.

Нагадаємо, у червні Європейський Союз спільно з Європейським регіональним бюро ВООЗ передав Україні гуманітарний вантаж - близько 1 млн одиниць засобів індивідуального захисту для медиків 50 лікарень: 500 тис. медичних масок, 125 тис. респіраторів, 250 тис. халатів, 50 тис. захисних щитків і 2,5 тис. окулярів.

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