Антимонопольний комітет тимчасово очолила Ольга Піщанська

Антимонопольний комітет України (АМКУ) отримав нову очільницю.

6 липня обов'язки голови АМКУ почала виконувати перша заступниця голови комітету - державна уповноважена Ольга Піщанська.

Про це повідомляється на сайті АМКУ.

Нагадаємо, на позачерговому засіданні 3 липня Верховна Рада проголосувала за відставку глави Антимонопольного комітету України Юрія Терентьєва. Він очолював АМКУ з 2015 року. До цього Терентьєв три роки був заступником генерального юрисконсультаната "АрселорМіттал Кривий Ріг".

Піщанська була призначена на посаду першого заступника голови Антимонопольного комітету України – державного уповноваженого указом Президента України від 2 вересня 2019 року. До цього вона обіймала посаду комерційного директора ТОВ "СТЕМ Інжиніринг".

З грудня 2016 року по серпень 2019 року Піщанська працювала директором ТОВ "Закупівельні рішення".

Піщанська у 1997 році закінчила Криворізький технічний університет за спеціальністю промислове та цивільне будівництво, а у 2001 році здобула ступінь магістра економіки підприємництва у Київському національному економічному університеті.