ДБР вручило обвинувальний акт екснардепу Пашинському

У понеділок, 6 липня, справа буде передана до суду.

Державне бюро розслідувань вручило обвинувальний акт у нападі зі застосуванням зброї колишньому народному депутатові Сергію Пашинському ("Народний фронт"). Про це пишуть "Українські новини" з посиланням на інформацію ДБР.

"У п\'ятницю вручили", - повідомив представник Бюро.

За його словами, Пашинський при цьому був присутній особисто. Він звинувачується за статтею 121 Кримінального кодексу України - умисне тяжке тілесне ушкодження. У понеділок справа проти Пашинського буде передана в суд.

Нагадаємо, що 31 грудня 2016 року Сергій Пашинський вистрілив із нагородного пістолета в ногу жителю одного із сіл Васильківського району В\'ячеславу Хімікусу.

За версією Пашинського, він з дружиною повертався автомобілем із кінотеатру додому в село Хлепча. На неосвітленій частині дороги їх машина ледь не врізалася в мікроавтобус, який стояв на проїжджій частині без габаритних вогнів. Депутат вийшов із салону автомобіля, щоб з\'ясувати, в чому річ. У результаті у нього зав\'язалася сварка з Хімікусом, який нібито вдарив Пашинського пляшкою по голові і збив із ніг. Лежачи на землі, депутат вистрілив у ногу своєму нападнику.

За версією Хімікуса, Пашинський зі самого початку конфлікту дістав пістолет, погрожував ним - і саме за це отримав пляшкою по голові. Також потерпілий стверджує, що Пашинський у повітря для попередження не стріляв, а відразу цілився на ураження.

У Генпрокуратурі прийшли до висновку, що Сергій Пашинський діяв у рамках необхідної оборони, яка виключає його кримінальну відповідальність. Дії іншого учасника подій, Хімікуса, визнали "суспільно небезпечними".

Після зміни влади 2019 року справу реанімували, і 7 жовтня 2019 року Пашинського взяли під варту за ч.1 ст. 121 Кримінального кодексу. 18 грудня його відпустили під домашній арешт.