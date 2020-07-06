Медики снова собрались митинговать под стенами КГГА за передачу двух уникальных больниц Киева в подчинение Минздраву

На завтра, 7 июля 10:00, под стенами здания Киевской горгосадминистрации (КГГА) запланировано проведение акции протеста медиков за сохранение Киевского городского центра репродуктивной и перинатальной медицины и городской клинической офтальмологической больницы “Центр микрохирургии глаза”. Медики уже в третий раз с начала лета собираются с требованием скорейшего решения вопроса финансирования и устойчивого развития их больниц.

Об этом KV сообщили организаторы акции протеста.

“Во вторник 7 июля на пленарном заседании Киевсовет должен окончательно решить судьбу двух уникальных городских больниц – Киевского городского центра репродуктивной и перинатальной медицины и городской клинической офтальмологической больницы “Центр микрохирургии глаза””, – говорится в сообщении.

По словам организаторов акции, вопрос заработной платы работникам данных больниц до сих пор не решен, а “департамент здравоохранения Киева делает все для уничтожения больниц”.

По мнению работников данных медучреждений, передача в подчинение Минздраву является единственным шансом сохранения этих больниц. В таком случае больницы и их трудовые коллективы получат новый потенциал для развития, как всеукраинские медицинские центры. “Бюджет Киева будет лишен расходов на их содержание. Киевляне по-прежнему будут иметь бесплатный доступ к медицинской помощи, предоставляющих эти уникальные медицинские учреждения, но она станет более качественной и современной”, – добавили организаторы акции протеста.

Оргкомитет обратился к киевлянам с просьбой поддержать медицинских работников.

Напомним, что, по мнению руководителя аналитического центра "Третий сектор" Андрея Золотарева, в ближайшие дни Киев может потерять два крупных специализированных медицинских центра – городскую клиническую офтальмологическую больницу "Центр микрохирургии глаза" и Центр репродуктивной и перинатальной медицины, поскольку эти два крупных специализированных медицинских центра не получают финансирование от Национальной службы здоровья, так как в рамках медреформы не сменили статус и не заключили контракт, а врачи из-за решений своего руководства остались без зарплаты.

Также KV сообщала, что в апреле 2020 года КГГА обратилась в Кабинет министров с просьбой обеспечить финансирование Киевской городской клинической офтальмологической больницы “Центр микрохирургии глаза” и “Киевского городского центра репродуктивной и перинатальной медицины” из государственного бюджета по программе “Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на осуществление поддержки отдельных учреждений и мероприятий системы охраны здоровья”. Это объяснялось с тем, что у столичной власти отсутствовали правовые основания для включения данных медучреждений в городскую целевую программу “Здоровье киевлян” на 2020-2022 годы.