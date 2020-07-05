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2020-07-05
Ляшко анонсировал открытие в Украине одного детского лагеря
Лагерь в Херсонской области откроют в тестовом режиме.
Фото: Кабмин / Youtube
В Херсонской области откроют детский лагерь в тестовом режиме. Заведение будет работать с соблюдением требований, разработанных в Министерстве здравоохранения.
Об этом рассказал главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передает РБК-Украина.
"Причины в том, что во время организованного отдыха детей часто происходят не только вспышки капельной инфекции, но и достаточное количество острых кишечных инфекций", - сказал Ляшко в эфире телеканала "Украина 24".
Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что детские лагеря в Украине не откроют раньше 31 июля.