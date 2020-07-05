Ляшко анонсировал открытие в Украине одного детского лагеря

В Херсонской области откроют детский лагерь в тестовом режиме. Заведение будет работать с соблюдением требований, разработанных в Министерстве здравоохранения.

Об этом рассказал главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передает РБК-Украина.

"Причины в том, что во время организованного отдыха детей часто происходят не только вспышки капельной инфекции, но и достаточное количество острых кишечных инфекций", - сказал Ляшко в эфире телеканала "Украина 24".

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что детские лагеря в Украине не откроют раньше 31 июля.