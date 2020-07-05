Послы четырех стран посетили Краматорск в день освобождения от боевиков

"Мы очень хорошо понимаем, что ваша сила, отвага, жертвы - это и для нашей безопасности".

Послы четырех стран посетили Краматорск в день освобождения от боевиков
Фото: Евгений Швец

Послы Эстонии, Польши, Словакии и Латвии посетили Краматорск, приняв участие в официальной церемонии, посвященной Дню освобождения городов Восточной Украины от роSSийской оккупации. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Сегодня с одной стороны праздник. Праздник, что Краматорск, Славянск и другие города свободного Донбасса могут жить мирной жизнью, развиваться... Видно, что восстанавливается инфраструктура, открываются кафе, гостиницы. То есть Донбасс живет мирной нормальной жизнью. С другой стороны, конечно, праздник наступит тогда, когда восстановится территориальная целостность Украины и восстановится контроль украинских Вооруженных сил над восточной границей Украины", - сказал посол Латвии в Украине Юрис Пойканс на пресс-конференции в Краматорске в воскресенье.

Посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий указал, что освобождение Краматорска и Славянска было важным событием и для него лично, и для Польши.

"Сейчас Украина решает и наше будущее. Если мы позволим, чтобы международное право не было в почете, чтобы границы силой менялись, то они будут меняться и в Польше, и в Эстонии, и в Латвии. Потому ваша сила, ваша отвага, ваши жертвы - это делается и для нашей безопасности, для нашего будущего. Мы это очень хорошо понимаем и это важно", - отметил Цихоцкий.

Он добавил, что также важно, чтобы Украина побеждала "не только на войне, но и в развитии инфраструктуры, условий для бизнеса, школ и т. д."

Посол Эстонии Kaймo Kууск подчеркнул, что Эстония всегда была и продолжает быть проактивным партнером Украины.

"История Эстонии доказывает, что всегда есть шансы избавиться от роSSийской оккупации. В 1994 году нам удалось договориться об окончательном выводе роSSийских войск из страны. Я убежден, что Украина также сможет возобновить свою территориальную целостность. Вместе будем добиваться этого", - сказал дипломат.

Посол Словакии в Украине Марек Шафин отметил, что у Украины есть право защищать свою территориальную целостность, и Словакия ее в этом поддерживает.

Напомним, 5 июля 2014 года боевики Стрелкова-Гиркина под натиском украинских войск покинули Славянск, Краматорск, Константиновку и Дружковку и бежали в Донецк.

В 13:00 бойцами-разведчиками 2-го батальона Национальной гвардии над горсоветом Славянска был установлен украинский флаг.

С 13 октября 2014 года Краматорск объявлено временным центром Донецкой области, где сейчас находится Донецкая областная государственная администрация.

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