Зеленский и Шмыгаль провели телемост в день освобождения Краматорска и Славянска от пророSSийских боевиков

Премьер посетил Донбасс, президент - находился в Одессе.

Фото: t.me/Denys_Smyhal

В шестую годовщину освобождения Краматорска и Славянска от пророSSийских боевиков президент Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль провели телемост, сообщается на сайте ОП.

Премьер посетил Краматорск, Славянск, Дружковку и Константиновку.

"Ужасно осознавать, что тогда, в 2014 году, в течение трех месяцев боевики держали в заложниках жителей оккупированных городов. ПророSSийские террористы цинично прикрывались мирным населением, и нашим воинам приходилось ценой собственных жизней делать все возможное, чтобы уберечь местных жителей", - написал Шмыгаль в своем телеграмм-канале.

Фото: t.me/Denys_Smyhal

Премьеру организовали видеовключение в Одессу, где на торжествах по случаю Дня Военно-морских сил находился президент. Политики поблагодарили украинских военных, которые вернули эти города в Украину.

Зеленский напомнил, что год назад в этот день также находился в Одессе вместе с родителями захваченных Россией моряков, которых удалось вернуть домой.

Президент выразил надежду, что Украине так же удастся вернуть все свои территории.

Напомним, 5 июля 2014 года боевики Стрелкова-Гиркина под натиском украинских войск покинули Славянск, Краматорск, Константиновку и Дружковку и бежали в Донецк.

В 13:00 бойцами-разведчиками 2-го батальона Национальной гвардии над горсоветом Славянска был установлен украинский флаг.

С 13 октября 2014 года Краматорск объявлено временным центром Донецкой области, где сейчас находится Донецкая областная государственная администрация.

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