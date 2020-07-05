Зеленский вручил ордена "Золотая звезда" родственникам двух погибших при пожаре в одесском колледже

Преподаватель Анна Бортюк и спасатель Сергей Шатохин проявили героизм и самопожертвование при спасении людей.

Зеленский вручил ордена "Золотая звезда" родственникам двух погибших при пожаре в одесском колледже
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский вручил ордена "Золотая звезда" родственникам преподавателя Анны Бортюк и спасателя Сергея Шатохина, которые погибли при пожаре в одесском колледже.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

34-летняя преподаватель высшей математики и информационных дисциплин Анна Бортюк выводила студентов из горящего здания и скончалась от отравления продуктами горения. У нее осталось двое детей и пожилые родители.

43-летний командир отделения пожарно-спасательного отряда Сергей Шатохин сорвался с лестницы на уровне третьего этажа, после того, как на него упала прыгнувшая в окно девушка. Позже оба скончались в больнице от полученных травм.

В январе Шатохину и Бортюк присвоено звания Героя Украины.

"Они удостоены высокой награды за героизм и самопожертвование, проявленные при спасении людей во время пожара в одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, который произошел 4 декабря 2019", - говорится в сообщении.

Напомним, в конце июня дело о пожаре в одесском колледже ушло в суд. Обвинения были выдвинуты против директора и еще троих подозреваемых. Им грозит до восьми лет лишения свободы.

В результате пожара в одесском колледже погибли 16 людей, пострадал 31 человек.

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