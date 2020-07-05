Владимир Зеленский раскритиковал одесскую власть из-за танкера "Делфи"

С него стекает в море горючее, отравляя воду вблизи побережья и делая пляж непригодным для использования. Купание в акватории "Дельфина" запрещено, однако ни самих одесситов, ни прибывших это не останавливает. Они превратили "Делфи" в местную достопримечательность: делают на его фоне селфи и уже обшарили затонувшее судно с ног до головы.

В то же время одесские чиновники сетуют на то, что до недавнего времени не имели права доступа на судно и поэтому им не занимались. Теперь же, лед уже якобы тронулся, и до 20 июля танкер обещают поднять и отбуксировать с прибрежной зоны.

Кроме этого, чиновники говорят, что подобраться к танкеру еще в ноябре им мешала непогода. Море постоянно штормило. Зеленский на это справедливо заметил, что от ноября уже прошло более полугода, и за это время можно было что-то предпринять.

"Если вы не способны убирать, мы отправим всех – МЧС государственного уровня. Разрежут, увезут. Уже никого не будет интересовать – законно или незаконно. Сейчас то, что это вот здесь, у людей пляжный период, отпуск. Мы с ноября показываем, что вообще импотентная власть" – жестко заметил президент.

При этом Зеленский заметил что у владельца танкера также было достаточно времени, чтобы похлопотать о своем детище.

"Я считаю, что время и так защищало вашего собственника. Вам не нужна моя защита. Время защитило и дало вам больше полугода. Это слишком много", — считает Зеленский.

Поэтому сейчас настало время действовать безотлагательно, убежден президент. Хоть целиком, хоть разрезав на части, однако затонувший танкер должны убрать с пляжа.

Напомним, одесситы оценили размер кортежа президента, с которым он прибыл к ним. Он оказался намного скромнее того сопровождения, что было в поездке гаранта на Черниговщину три недели назад.