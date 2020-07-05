Оккупанты устроили на Донбассе 10 обстрелов, один военный ранен

На Донбассе 4 июля вооруженные формирования, поддерживаемые Россией , 10 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие обстрелов ранения получил украинский военный. Об этом говорится в утренней сводке штаба Операции Объединенных сил.

Враг применил запрещенные Минскими договоренностями артиллерийские системы калибра 122 мм, 120 и 82 мм минометы, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы, снайперское и стрелковое оружие.

Боевики обстреляли опорные пункты украинских защитников у Новотошковского, Орехово, Крымского, Катериновки, Павлополя, Гнутово и Пищевика.

По данным разведки, 4 июля украинские защитники уничтожили трех и ранили еще трех захватчиков.

С начала воскресенье, 5 июля, оккупанты два раза нарушили режим прекращения огня.

Противник открывал огонь из 82 мм минометов и крупнокалиберных пулеметов на подступах к Павлополю. Также враг обстрелял позиции украинских защитников из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета вблизи Марьинки.

Напомним, 3 июля пророSSийские боевики 20 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Ранение получил украинский военный.

Кроме того, оккупанты открыли огонь по населенному пункту Зайцево. В результате обстрела из минометов 82-го калибра погибла местная жительница Быхова Елена Ивановна, 1940 года рождения.

В результате обстрела у Авдеевки одна из мин разрушила дачный дом, возник пожар, который перекинулся на соседское здание.