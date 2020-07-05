Зеленский потребовал от Венедиктовой и Авакова остановить насилие на улицах

Зеленский потребовал от Венедиктовой и Авакова остановить насилие на улицах

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от Генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой и министра внутренних дел Арсена Авакова принять меры и обеспечить эффективную координацию работы по недопущению эскалации насилия на улицах страны. Такое заявление Зеленский сделал после вчерашнего инцидента со стрельбой в Киеве.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы президента Украины Владимира Зеленского.

Как заявил Зеленский, нарушение общественного порядка, незаконный оборот и применение оружия, многочисленные нападения на граждан, в том числе с применением насилия, вызывают серьезную обеспокоенность.

“Требую от Генерального прокурора и министра внутренних дел системной и слаженной координации в работе, направленной на недопущение эскалации насилия на улицах страны, принятия понятных и эффективных превентивных мер для предотвращения этого и обеспечения мирной и спокойной жизни граждан Украины”, – заявил Владимир Зеленский.

Напомним, утром 4 июля в Киеве, на территории летней площадки возле торгового центра на улице Бассейной, произошла массовая драка со стрельбой. В результате происшествия пострадали три человека. Следователи начали уголовное производство по факту хулиганских действий с применением оружия. 

Фото: lb.ua


Игорь Бровко, КиевВласть

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