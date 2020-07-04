От коронавируса умер глава Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций (обновлено)

Василию Райчинцу было 67 лет.

Василий Райчинец
Фото: vrciro.org.ua
Василий Райчинец
В субботу, 4 июля, скончался главенствующий Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций (ВСЦРО), старший епископ Украинской евангельской церкви Василий Райчинец.

О смерти старшего епископа сообщили на сайте ВСЦРО.

"Члены Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций высказывают свои соболезнования родным, друзьям, сослужителям и верующим, которыми опекался Василий Райчинец", - говорится в сообщении.

Письма сочувствия можно присылать по адресу Украинская евангельская церковь, ул. Квитки Цисык, 57, Киев. 04075, Украина или по электронному адресу secretariat.uec@gmail.com.

Обновление.Главный редактор газеты "Слово о слове", пастор Анатолий Якобчук в Facebook сообщил, что причиной смерти является подтвержденное заболевание коронавирусом. Василий Райчинец умер в больнице в Ужгороде.

Напомним, что в июле 2008 Райчинец был награжден указом президента Украины орденом князя Ярослава Мудрого V степени.

В 1995 году Райчинец был избран Старшим епископом Союза вольных церквей евангельской веры Украины. С 1996 по 2006 годы возглавлял Союз вольных церквей християн евангельской веры Украины.

В 2010 годы был избран президентом Международной ассамблеи християн веры евангельской.

Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций - межконфессиональная институция, созданная в 1996 году. Ее целью является объединение усилий конфессий в духовном возрождении Украины и координация межцерковного диалога в Украине и за ее пределами, а также разработка проектов нормативных актов по вопросам государственно-конфессиональных отношений.

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