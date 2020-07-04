Красный Крест отправил в Донецк 84 тонны гумпомощи

Это товары строительного назначения.

Красный Крест отправил в Донецк 84 тонны гумпомощи
Фото: dpsu.gov.ua

Международный комитет Красного Креста (МККК) 3 июля отправил гуманитарный груз из Киев в Донецк. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.

"Пять грузовых автомобилей с товарами строительного назначения общим весом почти 84 тонны были оформлены на выезд в контрольном пункте въезда-выезда "Новотроицкое", – говорится в сообщении.

Груз отправлен для помощи жителям временно оккупированной территории, которые непосредственно страдают от агрессии роSSийско-оккупационной администрации, отметили в Госпогранслужбе.

Напомним, в марте Красный Крест направил на Донбасс 137 тонн гумпомощи. Это были продуктовые и гигиенические наборы. Ранее МККК отправил на временно оккупированные территории почти 5 тонн медицинского оборудования.



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