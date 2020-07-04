Зеленский о курсе гривны: "Не вижу, что мы должны что-то сдерживать"

"Мы можем с вами говорить о моем личном отношении, или мы все-таки в рыночных условиях".

Зеленский о курсе гривны: "Не вижу, что мы должны что-то сдерживать"
Владимир Зеленский
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский не считает, что нужно сдерживать курс гривны в связи с отставкой главы НБУ Якова Смолия. Об этом он заявил на брифинге в субботу в городе Южное Одесской области, где пребывает с рабочей поездкой, передает Интерфакс-Украина.

"Рычаги для сдерживания курса гривны всем известны. Я не вижу, что они должны меняться. Я сейчас не вижу, что мы что-то должны сдерживать, если честно. Это такая дискуссия, тонкая. Мы можем с вами об этом говорить, о моем личном отношении: должны ли мы сдерживать, или не должны… или мы все-таки в рыночных условиях…", - задался вопросом президент.

Напомним, 1 июля Яков Смолий объявил, что подал президенту заявление об увольнении по собственному желанию из-за систематического политического давления.

Он отметил, что своей отставкой хочет предостеречь от дальнейших попыток подорвать институциональные основы центрального банка в Украине.

На фоне заявления об уходе Смолия курс доллара на межбанке 2 июля вырос на 32 копейки в сравнении с закрытием предыдущей сессии. Курс евро поднялся на 48 копеек до 30,67 гривен.

О падении гривны и цен на активы в Украине в связи с отставкой главы центробанка заявил гендиректор инвестиционной компании Dragon Capital Томаш Фиала.

По словам главы Минфина Сергей Марченко, уход руководителя Нацбанка вызвал у инвесторов много вопросов и сорвал Украине "сделку десятилетия".

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Возвращать тотальный карантин не планируют при любом количестве больных — МОЗВозвращать тотальный карантин не планируют при любом количестве больных — МОЗ
На Донбассе ранение получил украинский военныйНа Донбассе ранение получил украинский военный
В Николаевской области завершились пятидневные учения военной морской авиацииВ Николаевской области завершились пятидневные учения военной морской авиации
Зеленский в День Конституции призвал украинцев не соревноваться в сообразительности, как обойти законЗеленский в День Конституции призвал украинцев не соревноваться в сообразительности, как обойти закон
Мэр Конотопа сжег роSSийский флаг под посольством РФ в КиевеМэр Конотопа сжег роSSийский флаг под посольством РФ в Киеве
Блок рекламы


Похожие новости
Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Одесскую областьЗеленский прибыл с рабочей поездкой в Одесскую область
Зеленский поручил СБУ и ГБР расследовать изъятие военных приборов ВС ВСУ сотрудниками Госбюро расследованийЗеленский поручил СБУ и ГБР расследовать изъятие военных приборов ВС ВСУ сотрудниками Госбюро расследований
Зеленский встретился с банкирами и пообещал им сохранить независимость НБУЗеленский встретился с банкирами и пообещал им сохранить независимость НБУ
На отставке Смолия с должности главы НБУ настаивал ЗеленскийНа отставке Смолия с должности главы НБУ настаивал Зеленский
Зеленский подал в Раду законопроект об отставке СмолияЗеленский подал в Раду законопроект об отставке Смолия
Зеленский провел первое заседание Нацсовета реформЗеленский провел первое заседание Нацсовета реформ
Зеленский призвал готовиться ко второй волне коронавирусаЗеленский призвал готовиться ко второй волне коронавируса
Зеленский подписал изменения в Бюджетный кодекс об финансировании ремонта дорогЗеленский подписал изменения в Бюджетный кодекс об финансировании ремонта дорог
Зеленский в День Конституции призвал украинцев не соревноваться в сообразительности, как обойти законЗеленский в День Конституции призвал украинцев не соревноваться в сообразительности, как обойти закон
Зеленский обозвал депутатку Третьякову за ее заявления насчет некачественных детейЗеленский обозвал депутатку Третьякову за ее заявления насчет некачественных детей
Последние новости
Подгружаем последние новости