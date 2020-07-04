Тимошенко: "Нельзя ограничиваться заменой главы НБУ, нужно остановить выкачивание денег из украинской экономики"

"Батькивщина" будет инициировать создание парламентской ВСК по расследованию деятельности руководства Нацбанка.

Тимошенко: "Нельзя ограничиваться заменой главы НБУ, нужно остановить выкачивание денег из украинской экономики"
Юлия Тимошенко
Фото: скриншот

По мнению лидера партии “Батькивщина” Юлии Тимошенко, при содействии власти Национальный банк Украины был преобразован в большой насос, который выкачивал деньги из карманов украинцев, из государственного бюджета. Эти схемы продолжают работать и сейчас, заявила она в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера».

«Каждый месяц из экономики страны вымывают более шести миллиардов гривен. На эти же деньги можно и пенсии повысить, и заработные платы, можно нормально кредитовать предприятия, люди могут ипотечные кредиты получить под 2-3%. Но всего этого не происходит, потому что в Национальный банк встроенный такой вот насос», - возмутилась лидер партии.

Юлия Тимошенко отметила, что увольнение главы НБУ Якова Смолия, за которое проголосовала «Батькивщина», должно быть только первым шагом.

По ее словам, фракция будет инициировать создание парламентской ВСК по расследованию деятельности руководства Нацбанка.

«И желательно не только за последние шесть лет, а взять 10, 15 лет и посмотреть, что там вообще происходило», - отметила Юлия Тимошенко.

Но самое главное, подчеркнула лидер «Батькивщины», остановить преступные схемы по вымыванию денег из экономики и изменить всю стратегию финансовой политики государства - в интересах украинцев и отечественной экономики.

«Нельзя останавливаться на замене Смолия его нынешней заступницей, которая продолжит ту же пагубную политику. Нужны изменения, на которые уже год ожидают люди», - подчеркнула Юлия Тимошенко.

Напомним, 1 июля Яков Смолий объявил о своем решении уволиться с должности главы НБУ из-за политического давления. Рада проголосовала за его отставку 3 июля.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Возвращать тотальный карантин не планируют при любом количестве больных — МОЗВозвращать тотальный карантин не планируют при любом количестве больных — МОЗ
В Николаевской области завершились пятидневные учения военной морской авиацииВ Николаевской области завершились пятидневные учения военной морской авиации
Зеленский в День Конституции призвал украинцев не соревноваться в сообразительности, как обойти законЗеленский в День Конституции призвал украинцев не соревноваться в сообразительности, как обойти закон
Мэр Конотопа сжег роSSийский флаг под посольством РФ в КиевеМэр Конотопа сжег роSSийский флаг под посольством РФ в Киеве
В Николаеве жена депутата областного совета найдена мертвой с огнестрельным ранением в головуВ Николаеве жена депутата областного совета найдена мертвой с огнестрельным ранением в голову
Блок рекламы


Похожие новости
Шмыгаль ждет денег от ЕС, несмотря на отставку СмолияШмыгаль ждет денег от ЕС, несмотря на отставку Смолия
В "Слуге народа" назвали кандидатов на должность главы НБУВ "Слуге народа" назвали кандидатов на должность главы НБУ
До назначения нового главы НБУ выполнять его обязанности будет РожковаДо назначения нового главы НБУ выполнять его обязанности будет Рожкова
Верховная Рада уволила Смолия с должности главы НацбанкаВерховная Рада уволила Смолия с должности главы Нацбанка
Тимошенко: Смолия нужно было уволить еще год назадТимошенко: Смолия нужно было уволить еще год назад
ЕБРР выразил обеспокоенность отставкой главы НацбанкаЕБРР выразил обеспокоенность отставкой главы Нацбанка
На отставке Смолия с должности главы НБУ настаивал ЗеленскийНа отставке Смолия с должности главы НБУ настаивал Зеленский
Офис президента прокомментировал отставку главы НБУ СмолияОфис президента прокомментировал отставку главы НБУ Смолия
Послы G7 отреагировали на отставку главы НБУ СмолияПослы G7 отреагировали на отставку главы НБУ Смолия
Замглавы ГБР: правоохранитель, применяющий пытки, должен получить самое суровое наказаниеЗамглавы ГБР: правоохранитель, применяющий пытки, должен получить самое суровое наказание
Последние новости
Подгружаем последние новости