Тимошенко: "Нельзя ограничиваться заменой главы НБУ, нужно остановить выкачивание денег из украинской экономики"

По мнению лидера партии “Батькивщина” Юлии Тимошенко, при содействии власти Национальный банк Украины был преобразован в большой насос, который выкачивал деньги из карманов украинцев, из государственного бюджета. Эти схемы продолжают работать и сейчас, заявила она в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера».

«Каждый месяц из экономики страны вымывают более шести миллиардов гривен. На эти же деньги можно и пенсии повысить, и заработные платы, можно нормально кредитовать предприятия, люди могут ипотечные кредиты получить под 2-3%. Но всего этого не происходит, потому что в Национальный банк встроенный такой вот насос», - возмутилась лидер партии.

Юлия Тимошенко отметила, что увольнение главы НБУ Якова Смолия, за которое проголосовала «Батькивщина», должно быть только первым шагом.

По ее словам, фракция будет инициировать создание парламентской ВСК по расследованию деятельности руководства Нацбанка.

«И желательно не только за последние шесть лет, а взять 10, 15 лет и посмотреть, что там вообще происходило», - отметила Юлия Тимошенко.

Но самое главное, подчеркнула лидер «Батькивщины», остановить преступные схемы по вымыванию денег из экономики и изменить всю стратегию финансовой политики государства - в интересах украинцев и отечественной экономики.

«Нельзя останавливаться на замене Смолия его нынешней заступницей, которая продолжит ту же пагубную политику. Нужны изменения, на которые уже год ожидают люди», - подчеркнула Юлия Тимошенко.

Напомним, 1 июля Яков Смолий объявил о своем решении уволиться с должности главы НБУ из-за политического давления. Рада проголосовала за его отставку 3 июля.