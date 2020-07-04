Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Одесскую область

Президент планирует осмотреть объекты "Большой стройки" и встретится с представителями бизнеса.

Президент Владимир Зеленский начал рабочую поездку в Одесскую область. Об этом сообщается на сайте Офиса президента.

Отмечается, что глава государства ознакомится с реконструкцией и строительством объектов инфраструктуры в рамках программы "Большая стройка".

Также президент осмотрит портовые терминалы, ознакомится с инвестиционными проектами региона и встретится с представителями бизнеса Одесской области.

Кроме того, Зеленский примет участие в торжественных мероприятиях по случаю Дня Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины.

Напомним, в середине июня президент проверял объекты "Большой стройки" в Черниговской области.

Национальная программа "Большая стройка", которую инициировал Владимир Зеленский, стартовала по всей Украине 1 марта. Программой предусмотрено до конца года построить и капитально отремонтировать как минимум 100 школ, 100 детских садиков, 100 стадионов, 100 больниц, а также 6500 км дорог.