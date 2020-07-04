Ермак считает, что встреча в Берлине приблизила новый нормандский саммит

По словам главы роSSийской делегации, об этом говорить еще "очень-очень рано".

Ермак считает, что встреча в Берлине приблизила новый нормандский саммит
Фото: president.gov.ua

Встреча политических советников стран-участниц нормандского формата (Украина, Франция, Германия, РоSSия), которая состоялась в Берлине 3 июля, приблизила проведение нового саммита. Об этом заявил руководитель Офиса президента и участник переговоров Андрей Ермак, передает ОП.

Украинскую делегацию возглавлял вице-премьер Алексей Резников. Переговоры продолжались 11 часов.

Сообщается, что участники по пунктам обсудили процесс выполнения договоренностей, достигнутых на встрече "нормандской четверки" в Париже в декабре 2019 года.

Стороны согласились, что необходимо принять реальные меры для полного прекращения огня на Донбассе, а также выделили неотложные задачи для Трехсторонней контактной группы, которые должны ускорить переговорный процесс.

"Договоренности Парижского саммита лидеров государств-участников Нормандского формата должны быть выполнены. Украина, а также ее партнеры по Нормандскому формату, Франция и Германия, продемонстрировали готовность приложить для этого максимум усилий", - говорится в сообщении.

Отмечается, что роSSийская сторона "взяла паузу для подготовки ответа на консолидированную позицию Украины, Франции и Германии".

По мнению Ермака, встреча в Берлине "на шаг приблизила проведение саммита".

Однако глава роSSийской делегации Дмитрий Козак ранее заявил, что прорыва не произошло, а говорить о новой "нормандской встрече" еще "очень-очень рано".

Напомним, 9 июня Канцлер Германии Ангела Меркель провела с президентом РФ Владимиром Путиным телефонный разговор, в котором обсуждалась важность переговоров "нормандской четверки".

Ранее президент Зеленский сообщил о договоренности с лидерами стран "нормандской четверки" провести следующий саммит после окончания эпидемии коронавируса.

Последняя встреча глав стран "нормандской четверки" - Украины, Германии, Франции и РоSSии - прошла в Париже в декабре прошлого года. На ней были достигнуты договоренности о разведении войск возле нескольких населенных пунктах и обмене пленными.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Возвращать тотальный карантин не планируют при любом количестве больных — МОЗВозвращать тотальный карантин не планируют при любом количестве больных — МОЗ
В Николаевской области завершились пятидневные учения военной морской авиацииВ Николаевской области завершились пятидневные учения военной морской авиации
Зеленский в День Конституции призвал украинцев не соревноваться в сообразительности, как обойти законЗеленский в День Конституции призвал украинцев не соревноваться в сообразительности, как обойти закон
Мэр Конотопа сжег роSSийский флаг под посольством РФ в КиевеМэр Конотопа сжег роSSийский флаг под посольством РФ в Киеве
В Николаеве жена депутата областного совета найдена мертвой с огнестрельным ранением в головуВ Николаеве жена депутата областного совета найдена мертвой с огнестрельным ранением в голову
Блок рекламы


Похожие новости
В Берлине началась "нормандская" встреча на уровне политсоветниковВ Берлине началась "нормандская" встреча на уровне политсоветников
Лукашенко считает, что украинцы и россияне завидуют белорусамЛукашенко считает, что украинцы и россияне завидуют белорусам
Ермак заявил о планах подготовить новый закон о наказании за публикацию разговоров чиновниковЕрмак заявил о планах подготовить новый закон о наказании за публикацию разговоров чиновников
Премьер-министр Дании отложила свадьбу из-за саммита ЕСПремьер-министр Дании отложила свадьбу из-за саммита ЕС
В Раду зашел новый нардеп от "Батькивщины" вместо БельковойВ Раду зашел новый нардеп от "Батькивщины" вместо Бельковой
Зеленский предложил зачислить судей старого Верховного Суда в новыйЗеленский предложил зачислить судей старого Верховного Суда в новый
Министр финансов не считает претензии к НБУ достаточными для отставки его руководстваМинистр финансов не считает претензии к НБУ достаточными для отставки его руководства
Саммит Украина - ЕС "точно состоится", - ЖовкваСаммит Украина - ЕС "точно состоится", - Жовква
Ермак: Сивохо - не предатель, но его платформа была сделана корявоЕрмак: Сивохо - не предатель, но его платформа была сделана коряво
Ермак: растиражированное “кум Тищенко” имеет мало общего с реальностьюЕрмак: растиражированное “кум Тищенко” имеет мало общего с реальностью
Последние новости
Подгружаем последние новости