На Донбассе ранение получил украинский военный

В результате обстрела боевиков в Зайцево погибла местная жительница, в Авдеевке произошел пожар.

На Донбассе ранение получил украинский военный
Фото: Макс Левин

За минувшие сутки, 3 июля, вооруженные формирования, поддерживаемые Россией, 20 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, применив при этом запрещенные Минскими договоренностями артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы 120-го и 82-го калибра, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Об этом сообщили в пресс-службе Операции Объединенных сил.

В результате обстрела один украинский военнослужащий получил ранения. Его эвакуировали в больницу.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты открывали огонь вблизи Новотошковского, выпустив 40 снарядов артиллерийских систем 122-го калибра.

Боевики также стреляли возле Пивденного, Железного, Шум, Орехового, Хутора Вольный, Попасной, Катериновки.

В результате обстрела у Авдеевки одна из мин разрушила дачный дом, возник пожар, который перекинулся на соседское здание.

Обстрелы зафиксировали также у Водяного, Каменки, Старогнатовки и Песков.

Кроме того, оккупанты открыли огонь по населенному пункту Зайцево. В результате обстрела из минометов 82-го калибра погибла местная жительница Быхова Елена Ивановна, 1940 года рождения.

Напомним, 2 июля роSSийско-оккупационные войска 10 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе. В результате был ранен один военнослужащий.

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