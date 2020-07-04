В связи с ростом заболеваемости Минздрав готовит больницы второй волны в трех областях

Число госпитализаций в этих регионах растет каждый день.

В связи с ростом заболеваемости Минздрав готовит больницы второй волны в трех областях
8-а міська клінічна лікарня м.Львова
Фото: facebook/Nataliya Pavliv

В связи с ростом заболеваемости коронавирусом Министерство здравоохранения готовит больницы второй и третьей волны в Закарпатской, Волынской и Ровенской областях.

Об этом на брифинге 4 июля сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"В тех регионах, где большая заполняемость [коек] - это Закарпатская, Волынская и Ровенская области, мы уже начали подготовку к развертыванию больниц второй и третьей волны в связи с существенным ростом числа больных и ростом числа госпитализаций, который мы видим каждый день", - сказал министр.

По словам Степанова, заполненность коек в Волынской и Львовской областях, а также в городе Киеве, которые по состоянию на 4 июля лидируют по количеству больных, находится на отметке 41-44%.

Однако Минздрав подает другие данные. По состоянию на 4 июля в Закарпатской области показатель заполняемости коек составляет 63,55% (при норме - менее 50%), во Львовской области - 42,7%, Киев - 37%, Волынская область - 31,7%.

В то же время руководитель управления здравоохранения Львова Владимир Зуб заявил, что больницы города заполнены на 95%.

Напомним, 3 июля в Украине зарегистрировали 914 случаев коронавируса, 2 июля - 876, 1 июля - 889.

19 июня премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине началась вторая волна эпидемии.

О переполненности опорных больниц по коронавирусу в Закарпатской области заявили еще 20 июня. Тогда главный врач Закарпатской инфекционной больницы сообщил, что в некоторых районах места для госпитализации новых больных уже закончились.

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