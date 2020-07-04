Адвокатам обвиняемого в деле МН17 позволили осмотреть обломки самолета

Суд не принял решения о необходимости расследования альтернативных версий крушения лайнера.

Адвокатам обвиняемого в деле МН17 позволили осмотреть обломки самолета
Коллегия судей в разбирательстве относительно трагедии MH17
Фото: Ирина Сомер

Адвокаты обвиняемого по делу MH17 россиянина Олега Пулатова получили от суда разрешение осмотреть обломки самолета. Об этом сообщили в пресс-службе суда в Нидерландах по итогам заседания 3 июля.

Защите россиянина разрешено взять с собой эксперта, который будет объяснять технические детали и составит доклад, который позднее изучат нидерландские специалисты по военной авиации, а также сотрудники прокуратуры.

В то же время суд отклонил требования перевести все документы дела на русский язык, просьбы о допросе ряда свидетелей и рассмотрении альтернативных версий произошедшего, поскольку они "признаны несостоятельными".

Суд также решил направить в Соединенные Штаты еще один запрос по спутниковым снимкам, на которых, как считается, видно запуск ракеты. Последний запрос на эти изображения был в 2016 году, повторный запрос необходим, поскольку в суде началась экспертиза.

Суд не принял решения по значительному количеству запросов защиты Пулатова, в частности, о необходимости расследования альтернативных версий крушения самолета.

"Защита считает, что объяснения [причин катастрофы], отличные от сценария с "Буком", нельзя исключать. Суд отмечает, что в этом случае в первую очередь должны быть обжалованы основы сценария с "Буком", представленные прокуратурой. Обвиняемый еще не сделал никаких заявлений по этому поводу”, - говорится в сообщении суда.

“Если обвиняемый заявляет, например, что он был где-то совсем в другом месте и не имеет ничего общего с выдвинутыми против него обвинениями, зачем ему хотеть расследовать другие сценарии?", - отметили в суде.

Напомним, россиянин Олег Пулатов - один из четырех обвиняемых в причастности к гибели рейса MH17, он единственный фигурант дела, который отправил на слушания своих адвокатов. Обвиняются также еще два россиянина Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и украинец Леонид Харченко. В суд никто из них не явился.

Слушания по делу MH17 продолжатся 31 августа.

Самолет Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам - Куала-Лумпур, был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Погибли 298 человек.

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