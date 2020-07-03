Шмыгаль ждет денег от ЕС, несмотря на отставку Смолия

До конца месяца может быть подписана пятая программа макрофинансовой помощи.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что международные партнеры спокойно отнеслись к отставке главы Национального банка Якова Смолия. Доказательством этого станет подписание соглашения с Евросоюзом о пятой программе макрофинансовой помощи на €1,2 млрд.

Об этом он сказал в эфире телеканал "Украина" вечером 3 июля.

" МВФ отреагировал напряженно, но сдержанно. Мы продолжаем сотрудничать, министр финансов разговаривал с ними буквально вчера. Сегодня я общался с вице-президентом Европейской комиссии, и мы подтвердили ему неизменность направления и вообще политики Национального банка. Европейские партнеры ожидают решения по руководителю спокойно. И что очень важно, мы продолжаем работать с Европой, и уже в 20-х числах июля, я надеюсь, мы подпишем очередной меморандум о предоставлении следующей программы макрофинансовой помощи в размере 1,2 млрд евро от Европейского Союза", - заявил Шмыгаль.

По его словам, государство планирует назвать кандидата на должность главы Национального банка в ближайшие несколько дне. Шмыгаль утверждает, что это будет профессионал с "кристальной репутацией".

"Сегодня, завтра, послезавтра, ближайшие дни - такая кандидатура будет избрана. Руководители банков назвали свои предложения, есть, можно сказать, шорт лист кандидатов, которые удовлетворяют наших международных партнеров", - сказал он.

Напомним, что в рамках сотрудничества между Украиной и ЕС в 2014-2019 годах уже было реализовано четыре программы макрофинансовой помощи ЕС , а Украина получила льготное кредитное финансирование на общую сумму 3,81 евро.

Все полученные в предыдущие периоды Украине средства макрофинансовой помощи ЕС пошли на уменьшение внешнего финансового давления, улучшения платежного баланса государства, обеспечения бюджетных нужд.