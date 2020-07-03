В "Слуге народа" назвали кандидатов на должность главы НБУ

"Лавренчук и господин Шевченко - это основные".

В "Слуге народа" назвали кандидатов на должность главы НБУ
Глава Укргазбанка Кирилл Шевченко
Фото: пресс-служба НБУ

Депутат Верховной Рады Ирина Верещук назвала кандидатов на главу Национального банка, которые, по ее словам, сейчас обсуждаются.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", это Даниил Гетманцев (глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политике), Богдан Данилишин (глава совета НБУ), Владимир Лавренчук (экс-глава правления Райффайзен банка Аваль) и Кирилл Шевченко (глава Укргазбанка).

"Лавренчук и господин Шевченко - это основные", - сказала Верещук.

Также, по ее словам, есть кандидатура Романа Жуковского, возглавлявшего профильное управление в Секретариате президента Виктора Ющенко в конце "нулевых" годов. Его мать - Валентина Жуковская, которая одно время возглавляла банк "Надра".

"Мы сейчас обсуждаем несколько кандидатур, посмотрим, насколько они проходные, поскольку сейчас во фракции нет большинства", - отметила она.

Напомним, что 3 июля Верховная Рада приняла отставку главы Нацбанка Якова Смолия, который решил уволиться из-за политического давления. Выступая в парламенте, Смолий заявил, что от Национального банка требуют популистических решений, которые "могут дорого обойтись украинской экономике и украинцам в более длительной перспективе".

Исполняющей обязанности главы НБУ стала Катерина Рожкова, заместительница Смолия.

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