В полтавском офисе ОПЗЖ произошел взрыв

По предварительной версии, кто-то бросил взрывное устройство через окно.

Фото: poltava.to

В пятницу, 3 июля, в полтавском офисе пророSSийской партии ОПЗЖ на улице Пушкина произошел взрыв.

Об этом сообщил в фейсбуке начальник отдела коммуникации полиции Полтавской области Юрий Сулаев.

Около 18 часов в полицию поступила информация, что в помещении партии взорвалась граната.

По предварительной версии следствия, неизвестный человек бросил в окно взрывное устройство (какое именно, еще не установили), в результате чего легкие телесные повреждения получила сотрудница офиса, которая находилась внутри. Также была повреждена мебель и стены помещения.

По данному факту открыто уголовное дело по ст.15 ст.115 Уголовного кодекса, то есть покушение на убийство.

Напомним, что в начале этой неделе неизвестные разбили стекла и облили краской офис ОПЗЖ в Краматорске. Тот факт внесли в единый реестр досудебных расследований по ст.296 УК - хулиганство.

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