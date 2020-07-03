Трамп высказал сомнение, что его соперник Байден сможет сдать когнитивный тест
Американский президент призвал своего соперника попробовать его пройти.
Джозеф Байден
Фото: topru.org
Президент США Дональд Трамп засомневался, что его оппонент, Джо Байден, сможет сдать когнитивный тест - комплекс тестов на IQ. Об этом глава Белого дома написал у себя в микроблоге в Twitter. Он также напомнил, что ранее сам сдал соответствующий экзамен на отлично.
"Он не сможет сдать экзамен, по которому я получил наивысшую оценку. Он должен попробовать", – написал Трамп.
Трамп еще недавно ставил под сомнение умственную работоспособность Джо Байдена, регулярно называя того "Спящим Джо", намекая таким образом, что у бывшего вице-президента низкий интеллект.
В прошлом месяце газета Washington Post сообщила, что Трамп сказал нескольким своим помощникам, что он не верит, что Байден сдаст когнитивный экзамен, который два года назад принял у Трампа врач Белого дома как часть ежегодного физического обследования.
Ныне Байдену 77 лет. В случае избрания президентом США, он будет самым старым американским лидером, когда-либо приведенным к присяге на первый срок.
Напомним, что 6 июня бывший вице-президент США Джо Байден получил достаточное количество голосов делегатов для выдвижения кандидатом на президентских выборах от Демократической партии.
Выборы президента США должны состояться в ноябре 2020 года. Главными соперниками станут Байден и действующий президент США Дональд Трамп, представляющий Республиканскую партию.
Ранее кандидатуру Байдена поддержали Хиллари Клинтон и Барак Обама.