Трамп высказал сомнение, что его соперник Байден сможет сдать когнитивный тест

Американский президент призвал своего соперника попробовать его пройти.

Трамп высказал сомнение, что его соперник Байден сможет сдать когнитивный тест
Джозеф Байден
Фото: topru.org

Президент США Дональд Трамп засомневался, что его оппонент, Джо Байден, сможет сдать когнитивный тест - комплекс тестов на IQ. Об этом глава Белого дома написал у себя в микроблоге в Twitter. Он также напомнил, что ранее сам сдал соответствующий экзамен на отлично.

"Он не сможет сдать экзамен, по которому я получил наивысшую оценку. Он должен попробовать", – написал Трамп.

He cannot pass the test I “aced”. He should give it a try!!! https://t.co/4U6pny2D6y

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 3, 2020

Трамп еще недавно ставил под сомнение умственную работоспособность Джо Байдена, регулярно называя того "Спящим Джо", намекая таким образом, что у бывшего вице-президента низкий интеллект.

В прошлом месяце газета Washington Post сообщила, что Трамп сказал нескольким своим помощникам, что он не верит, что Байден сдаст когнитивный экзамен, который два года назад принял у Трампа врач Белого дома как часть ежегодного физического обследования.

Ныне Байдену 77 лет. В случае избрания президентом США, он будет самым старым американским лидером, когда-либо приведенным к присяге на первый срок.

Напомним, что 6 июня бывший вице-президент США Джо Байден получил достаточное количество голосов делегатов для выдвижения кандидатом на президентских выборах от Демократической партии.

Выборы президента США должны состояться в ноябре 2020 года. Главными соперниками станут Байден и действующий президент США Дональд Трамп, представляющий Республиканскую партию.

Ранее кандидатуру Байдена поддержали Хиллари Клинтон и Барак Обама.

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