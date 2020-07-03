Глава Минцифры заявил о ликвидации одной из крупнейших коррупционных схем за историю Украины

Она заключалась в обмане системы, которая использовалась в администрировании НДС.

Министерство цифровой трансформации, СБУ , Офис генпрокурора, Государственная налоговая служба и Государственная служба финмониторинга остановили противоправный механизм формирования сумм налоговых кредитов с НДС для предпринимателей.

После ликвидации схемы в госбюджет за два месяца поступило дополнительно 9 млрд гривен, сообщили в Офисе президента Украины.

Незаконное формирование сумм налоговых кредитов с НДС происходило через несанкционированное вмешательство в работу информационно-телекоммуникационных систем, которые исказили процессы обработки информации.

Было установлено, что система мониторинга рисков, которая использовалась в администрировании НДС, имела существенную погрешность в алгоритме работы. Используя ее, мошенники имитировали свое соответствие критериям безусловной регистрации. Система считала их сознательными налогоплательщиками, поэтому их налоговые накладные не проверяли на предмет риска.

"По нашей информации, это была одна из крупнейших коррупционных схем за всю историю Украины. И она сегодня была полностью прекращена. Мы это чувствуем по информационных компаниях и атаках на руководство Министерства финансов, на руководство налоговой и СБУ ", - заявил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Напомним, что в апреле бывший министр финансов Игорь Уманский в интервью LB.ua рассказал, что хотел уволить главу налоговой Сергея Верланова в связи с возможной коррупцией. Он заявил, что из-за "скруток" с НДС бюджет ежемесячно недополучает в среднем 5 млрд гривен.

"У нас неоднократно были разговоры на эту тему. Я прихожу к нему, показываю: «Смотрите, мы тут сейчас плюшками балуемся, а вот – информация по каждому месяцу, и это только «скрутки» с НДС. Это в среднем 5 миллиардов в месяц недополучает бюджет». Как только я пришел в Минфин, мне быстро со всех сторон сливать информацию начали – с расшифровками, по компаниям, по суммам. Где стартуют, через кого прогоняют, где выводят. И 5 миллиардов – это только по НДС! Клименко с Януковичем смотрят и говорят: «Блин, а что, так можно было?»" - рассказал Уманский.

После этого лидеры фракций Верховной Рады договорились создать временную следственную комиссию, чтобы проверить заявления Игоря Уманского о "скрутках" НДС.

Кроме этого, глава Офиса президента Андрей Ермак подтвердил, что бывший министр финансов Игорь Уманский станет его советником. По словам Ермака, его возмутила информация о коррупционных схемах на таможне и в налоговой, которые озвучил Игорь Уманский. Поэтому он предложил ему механизм, который поможет истребить эти схемы.