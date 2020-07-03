Зеленский поручил СБУ и ГБР расследовать изъятие военных приборов ВС ВСУ сотрудниками Госбюро расследований
Он заявил, что взял дело под личный контроль.
Президент Владимир Зеленский поручил правоохранителям дать оценку действиям сотрудников Государственного бюро расследований, которые изъяли военные приборы у воинских частей Воздушных сил ВСУ, что поставило под угрозу боевую готовность частей противовоздушной обороны.
Он высказал обеспокоенность действиями ГБР относительно вмешательства в деятельность Воздушных сил, которые прямо влияют на исполнение заданий по обороне воздушного пространства Украины. Об этом сообщили в Офисе президента.
"Руководителям СБУ и ГБР - немедленно дать правовую оценку действиям своих сотрудников и принять исчерпывающие меры для минимизации возможных последствий. Ситуацию по этому вопросу беру под личный контроль", - заявил президент.
2 июля командование Воздушных сил ВСУ заявило, что ГБР в ходе обысков изъяло из зенитных ракетных бригад, которые базируются в Хмельницкой, Одесской и Херсонской областях СВЧ приборы (клистроны), которые являются одним из основных элементов системы наведения зенитных ракетных комплексов на цель.
При этом в постановлении суда говорилось только об осмотре военной части и дивизионов, а не об изъятии техники.
В ГБР заявили, что вернули все приборы в воинские части. Руководство ГБР было инициировано проведение служебного расследования.