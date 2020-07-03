Зеленский поручил СБУ и ГБР расследовать изъятие военных приборов ВС ВСУ сотрудниками Госбюро расследований

Он заявил, что взял дело под личный контроль.

Зеленский поручил СБУ и ГБР расследовать изъятие военных приборов ВС ВСУ сотрудниками Госбюро расследований
Фото: facebook.com/kpszsu

Президент Владимир Зеленский поручил правоохранителям дать оценку действиям сотрудников Государственного бюро расследований, которые изъяли военные приборы у воинских частей Воздушных сил ВСУ, что поставило под угрозу боевую готовность частей противовоздушной обороны.

Он высказал обеспокоенность действиями ГБР относительно вмешательства в деятельность Воздушных сил, которые прямо влияют на исполнение заданий по обороне воздушного пространства Украины. Об этом сообщили в Офисе президента.

"Руководителям СБУ и ГБР - немедленно дать правовую оценку действиям своих сотрудников и принять исчерпывающие меры для минимизации возможных последствий. Ситуацию по этому вопросу беру под личный контроль", - заявил президент.

2 июля командование Воздушных сил ВСУ заявило, что ГБР в ходе обысков изъяло из зенитных ракетных бригад, которые базируются в Хмельницкой, Одесской и Херсонской областях СВЧ приборы (клистроны), которые являются одним из основных элементов системы наведения зенитных ракетных комплексов на цель.

При этом в постановлении суда говорилось только об осмотре военной части и дивизионов, а не об изъятии техники.

В ГБР заявили, что вернули все приборы в воинские части. Руководство ГБР было инициировано проведение служебного расследования.



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