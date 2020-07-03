До назначения нового главы НБУ выполнять его обязанности будет Рожкова

Она призвала политиков к сотрудничеству.

До назначения нового главы НБУ выполнять его обязанности будет Рожкова
Екатерина Рожкова
Фото: пресс-служба НБУ

Заместительница главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова будет временно выполнять обязанности главы НБУ. Об этом она заявила на брифинге, пишут "Українські новини".

"До назначения нового главы я буду выполнять обязанности главы НБУ", - сказала Рожкова.

Она призвала президента Владимира Зеленского и политиков к эффективному сотрудничеству.

Екатерина Рожкова с 10 июня 2015 года по 18 января 2016 года занимала должность директора департамента банковского надзора НБУ. После чего стала и.о. заместителя председателя НБУ. В октябре 2016 года стала заместителем главы НБУ.

Совет НБУ 15 июня 2018 года по представлению главы НБУ назначил ее первым заместителем главы НБУ с 16 июня.

Напомним, что Верховная Рада Украины на заседании 3 июля проголосовала за отставку главы Национального банка Украины Якова Смолия.

Как сообщили несколько источников LB.ua в "Слуге народа", фракция пока не смогла согласовать кандидатуру на главу регулятора. В приоритете - глава правления "Укргазбанка" Кирилл Шевченко и глава совета Нацбанка Богдан Данилишин. Рада будет голосовать за нового председателя Нацбанка после того, как его кандидатуру внесет президент.

По информации шеф-редактора LB.ua Сони Кошкиной, на отставке Смолия настаивал президента Владимир Зеленский. Накануне заявления об увольнении он несколько раз посещал Офис президента - 1 июля, днем ранее после заседания Нацсовета реформ, а также в предыдущие дни.

Напомним, что 1 июля Яков Смолий объявил, что подал президенту заявление об увольнении по собственному желанию из-за систематического политического давления.

Он отметил, что своей отставкой хочет предостеречь от дальнейших попыток подорвать институциональные основы центрального банка в Украине.

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что отставка главы Национального банка Якова Смолия сорвала Украине "сделку десятилетия" в виде размещения еврооблигаций.



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