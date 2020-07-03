Оккупанты обстреляли Авдеевку, разрушены два дома

Мина попала в дачный дом, огонь с котрого перебросился на соседнее здание.

Фото: facebook.com/pressjfo.news
Вооруженные формирования РоSSии на Донбассе 3 июля обстреляли Авдеевку Донецкой области. Вследствие обстрела были разрушены два дома, сообщили на странице штаба Операции Объединенных сил в Facebook.

"РоSSийские оккупанты из миномета калибра 120 мм обстреляли частный сектор в Авдеевке. Одна из мин попала в дачный дом, который расположен в садовом массиве "Лесная сказка". Дом загорелся и огонь перекинулся на соседнее здание", - говорится в сообщении.

Среди людей никто не пострадал. В штабе подчеркнули, что враг в очередной раз подтвердил свое оккупационное присутствие и подверг опасности гражданское население.

Фото: facebook.com/pressjfo.news
Фото: facebook.com/pressjfo.news

Напомним, что сегодня утром в результате обстрела боевиков Зайцево Донецкой области погибла мирная жительница. Оккупанты устроили обстрел на рассвете из минометов калибра 82-мм.

Незаконные вооруженные формирования РоSSии обстреляли жилые кварталы Авдеевки и ранее. 15 июня в результате обстрела получила ранение мирная жительница.

В марте 2020 оккупанты из стрелкового оружия вели огонь по жилому сектору неподалеку Авдеевской промышленной зоны. В результате 65-летняя гражданка получила ранение в ногу.

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