Ясько рассказала о планах межпарламентского сотрудничества Украины на 2020 года

Он предусматривает визиты иностранных парламентариев на линию разграничения на Донбассе.

Ясько рассказала о планах межпарламентского сотрудничества Украины на 2020 года
Фото: Facebook Елизавета Ясько

Парламентский комитет по международной политике на этой неделе одобрил документ о Приоритетах межпарламентского сотрудничества на 2020 год, который предусматривает политическую поддержку и взаимодействие в вопросах безопасности.

Это, в том числе, консолидация политико-дипломатического давления на страну-агрессора РоSSию, сохранение санкций против РФ, донесение актуальной информации о ситуации на оккупированных территориях и приглашение иностранных парламентариев на линию разграничения, а также организацию их встреч с переселенцами и освобожденными политзаключенными. Об этом на своей странице в Facebook сообщила народный депутат от "Слуги народа", глава комитета по международной политике и межпарламентскому сотрудничеству Елизавета Ясько.

Также документ предусматривает налаживание и создание новых экономических связей, продвижение имиджа Украины за границей и культурное сотрудничество, в частности, в опровержении фейков антиукраинской пропаганды и стереотипов.

Одобренные приоритеты также направлены на открытие новых направлений сотрудничества со странами, которые находятся за пределами Европы и Северной Америки в сфере "новой экономики".

"Проактивная позиция на международных площадках, в том числе парламентских ассамблеях, международных организациях и в двусторонних отношениях с целью защиты национальных интересов Украины, прекращения вооруженной агрессии РоSSии против Украины, деоккупации АР Крым, Севастополя, ОРДЛО на условиях сохранения суверенитета Украины и внешнеполитического курса на получение членства в ЕС и НАТО", - добавила о приоритетах нардеп.

Напомним, что Елизавета Ясько возглавила парламентский комитет по международной политике и межпарламентскому сотрудничеству после секс-скандала с предыдущим главой Богданом Яременко.

Ясько стала кандидатом на должность председателя комитета от "Слуги народа", несмотря на то что проиграла внутренние праймериз.

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