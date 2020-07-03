Рада уволила председателя АМКУ Терентьева

3 июня Верховная Рада на внеочередном заседании уволила Юрия Терентьева с должности председателя Антимонопольного комитета.

3 июня Верховная Рада на внеочередном заседании уволила Юрия Терентьева с должности председателя Антимонопольного комитета.

«За» соответствующее решение проголосовало 226 депутатов.

Ранее глава АМКУ в фейсбуке написал, что не боится оценки своей работы народными депутатами.

«Я не боюсь оценки своей работы народными депутатами и не хочу накручивать эмоциональный фон. Пусть Верховная рада принимает решение, которое считает справедливым по отношению ко мне и нашей совместной работе за последние 5 лет. Я горжусь командой АМКУ и тем, что АМКУ стал работоспособной и уважаемой в мире организацией», - написал он.

Напомним

Ранее Терентьев написал заявление спикера Верховной Рады Дмитрию Разумкова об отзыве своего заявления об отставке. Однако председатель ВР заявил, что оно не является действительной.