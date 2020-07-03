Рада уволила председателя АМКУ Терентьева

3 июня Верховная Рада на внеочередном заседании уволила Юрия Терентьева с должности председателя Антимонопольного комитета.

Рада уволила председателя АМКУ Терентьева

3 июня Верховная Рада на внеочередном заседании уволила Юрия Терентьева с должности председателя Антимонопольного комитета.

«За» соответствующее решение проголосовало 226 депутатов.

Ранее глава АМКУ в фейсбуке написал, что не боится оценки своей работы народными депутатами.

«Я не боюсь оценки своей работы народными депутатами и не хочу накручивать эмоциональный фон. Пусть Верховная рада принимает решение, которое считает справедливым по отношению ко мне и нашей совместной работе за последние 5 лет. Я горжусь командой АМКУ и тем, что АМКУ стал работоспособной и уважаемой в мире организацией», - написал он.

Напомним

Ранее Терентьев написал заявление спикера Верховной Рады Дмитрию Разумкова об отзыве своего заявления об отставке. Однако председатель ВР заявил, что оно не является действительной.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Возвращать тотальный карантин не планируют при любом количестве больных — МОЗВозвращать тотальный карантин не планируют при любом количестве больных — МОЗ
Экс-нардеп Мартыненко в Швейцарии приговорен к 28 месяцам тюрьмыЭкс-нардеп Мартыненко в Швейцарии приговорен к 28 месяцам тюрьмы
В Николаевской области завершились пятидневные учения военной морской авиацииВ Николаевской области завершились пятидневные учения военной морской авиации
Палата представителей США поддержала превращение Вашингтона в 51-й штатПалата представителей США поддержала превращение Вашингтона в 51-й штат
Зеленский в День Конституции призвал украинцев не соревноваться в сообразительности, как обойти законЗеленский в День Конституции призвал украинцев не соревноваться в сообразительности, как обойти закон
Блок рекламы


Похожие новости
Верховная Рада уволила Смолия с должности главы НацбанкаВерховная Рада уволила Смолия с должности главы Нацбанка
Рада приняла законопроект Зеленского, который позволяет детям с оккупированных территорий поступать без ВНО (обновлено)Рада приняла законопроект Зеленского, который позволяет детям с оккупированных территорий поступать без ВНО (обновлено)
Кулеба рассказал о международной помощи пострадавшим от паводков населенным пунктам на западе УкраиныКулеба рассказал о международной помощи пострадавшим от паводков населенным пунктам на западе Украины
Кабмин уволил председателя УкртрансбезопасностиКабмин уволил председателя Укртрансбезопасности
Рада проведет внеочередное заседание в пятницу, - АрахамияРада проведет внеочередное заседание в пятницу, - Арахамия
Глава АМКУ Терентьев обратился к Разумкову с отзывом заявления на увольнениеГлава АМКУ Терентьев обратился к Разумкову с отзывом заявления на увольнение
Рада на этой неделе рассмотрит закон об игорном бизнесеРада на этой неделе рассмотрит закон об игорном бизнесе
Папа Римский призвал молиться за пострадавших от паводка в УкраинеПапа Римский призвал молиться за пострадавших от паводка в Украине
Шмыгаль и Аваков вылетели в пострадавшую от паводка Ивано-Франковскую областьШмыгаль и Аваков вылетели в пострадавшую от паводка Ивано-Франковскую область
Зеленский поручил оперативно помогать жителям регионов, пострадавших от непогодыЗеленский поручил оперативно помогать жителям регионов, пострадавших от непогоды
Последние новости
Подгружаем последние новости