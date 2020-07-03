Верховная Рада уволила Смолия с должности главы Нацбанка

3 июня на внеочередном заседании Верховная Рада уволила Якова Смолия с должности председателя Национального банка Украины.

Верховная Рада уволила Смолия с должности главы Нацбанка
3 июня на внеочередном заседании Верховная Рада уволила Якова Смолия с должности председателя Национального банка Украины.

«За» соответствующее решение проголосовали 286 народных депутатов.

Во время своего выступления Смолий напомнил, что принял такое решение из-за систематического политического давления, которое осуществлялось на НБУ в течение длительного времени.

Как Нацбанк видит дальнейшую работу

Рожкова отметила, что правление НБУ стремится к открытому и эффективному диалогу с правительством, поскольку только в сотрудничестве НБУ видит возможность обеспечить дальнейшее развитие страны.

«Правления остается на своих должностях на срок каденции, и я не думаю, что здесь one-man show, решения принимаются коллегиально. Поэтому (...) смена политики или смена курса при этой команде будут невозможны», – заявил Смолий.

Предыстория

  • 1 июля 2020 года Смолий написал и подал президенту заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию из-за «систематического политического давления».

  • 2 июля президент принял отставку. Поддержал отставку и профильный комитет Рады.

  • Позднее, президент Владимир Зеленский провел консультации с руководством Национального банка и участниками рынка относительно кандидатуры нового главы НБУ. Зеленский еще раз отметил, что необходимо сохранить независимость центрального банка.

  • Кроме того, на встрече обсудили возможные кандидатуры нового главы НБУ.

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