Верховная Рада уволила Смолия с должности главы Нацбанка
3 июня на внеочередном заседании Верховная Рада уволила Якова Смолия с должности председателя Национального банка Украины.
«За» соответствующее решение проголосовали 286 народных депутатов.
Во время своего выступления Смолий напомнил, что принял такое решение из-за систематического политического давления, которое осуществлялось на НБУ в течение длительного времени.
Как Нацбанк видит дальнейшую работу
Рожкова отметила, что правление НБУ стремится к открытому и эффективному диалогу с правительством, поскольку только в сотрудничестве НБУ видит возможность обеспечить дальнейшее развитие страны.
«Правления остается на своих должностях на срок каденции, и я не думаю, что здесь one-man show, решения принимаются коллегиально. Поэтому (...) смена политики или смена курса при этой команде будут невозможны», – заявил Смолий.
Предыстория
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1 июля 2020 года Смолий написал и подал президенту заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию из-за «систематического политического давления».
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2 июля президент принял отставку. Поддержал отставку и профильный комитет Рады.
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Позднее, президент Владимир Зеленский провел консультации с руководством Национального банка и участниками рынка относительно кандидатуры нового главы НБУ. Зеленский еще раз отметил, что необходимо сохранить независимость центрального банка.
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Кроме того, на встрече обсудили возможные кандидатуры нового главы НБУ.