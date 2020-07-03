Митинги, доллар по 30 и печатный станок. Смолий назвал причину своего ухода

На протяжении года на Национальный банк Украины осуществляется систематическое политическое давление. От НБУ требуют определенных решений. Об этом заявил заявил во время отчета в Раде глава НБУ Яков Смолий.

Митинги, доллар по 30 и печатный станок. Смолий назвал причину своего ухода

«Я принял тяжелое, но необходимое решение: уйти в отставку», — сказал он.

По его словам, на НБУ давят с целью принятия решений, которые не являются экономически обоснованными.

«На протяжении года проплаченные митинги против НБУ и руководства, на которых выступают депутаты. Месяц блокирования моего дома, блокирование домов моих заместителей — это системное круглогодичное давление»,- отметил Смолий.

Кроме того, по его словам, со стороны власти неоднократно звучали заявления «Залить экономику деньгами».

«На совещаниях с участием народных депутатов, Кабмина, премьер-министра и президента в сторону НБУ неоднократно звучали предложения „Залить экономику деньгами“, отменить базельские принципы, установить курс, чтобы экспортерам было лучше, поставить инфляцию 11% и курс 30 грн/$, потому-что такие параметры заложены в бюджете. Это все и заставило меня принять данное решение», — подытожил Смолий.

Предыстория

  • Президент Владимир Зеленский провел консультации с руководством Национального банка и участниками рынка по поводу кандидатуры нового главы НБУ. Зеленский еще раз отметил, что необходимо сохранить независимость центрального банка.

  • Кроме того, на встрече обсудили возможные кандидатуры нового главы НБУ.

  • 1 июля 2020 года Смолий написал и подал президенту Владимиру Зеленскому заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию из-за «систематического политического давления».

  • 2 июля президент принял отставку. Поддержал отставку и профильный комитет Рады.

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