Генерал США Ходжес: Украина, Сирия и Ливия - это один театр боевых действий для РоSSии

Кампания в Ливии и в Сирии стала возможной благодаря аннексии Крыма.

Генерал США Ходжес: Украина, Сирия и Ливия - это один театр боевых действий для РоSSии
Бен Ходжес во время Rapid Trident во Львовской области
Фото: Ukrinform

РоSSия может спровоцировать очередной миграционный кризис в Европе - около миллиона беженцев могут быть переправлены из Ливии на европейский континент.

Об этом в эксклюзивном интервью LB.ua сообщил генерал -лейтенант, экс-командующий Вооруженными силами США в Европе Бен Ходжес.

"Если мы ничего не предпримем, чтобы нарушить или ограничить их действия в Ливии... Мы получим дополнительный миллион беженцев из Ливии в Европу. Точно так, как мы получили более трёх миллионов беженцев из Сирии в Турции и в европейских странах. Это не было случайностью, всё было задумано. Мы называем такое явление «оружием массовой миграции». Ведь оно оказывает дестабилизирующее воздействие на ЕС, на взаимоотношения между европейскими странами. И я ожидаю, что РоSSия продолжит использовать этот фактор", - сказал генерал.

В то же время, он отметил, что Украина, Сирия, Ливия - это один театр боевых действий. По его словам, агрессия РФ в Ливии стала возможной лишь благодаря захвату Крыма Россией в 2014 году.

"Мне представляется, что сейчас внимание Кремля сконцентрировано на Черном море и восточном Средиземноморье, на Ливии и на Сирии. Всё это - один театр боевых действий. Всё это взаимосвязано. То, что россияне сейчас делают в Ливии, стало возможным благодаря их акциям в Сирии, благодаря наличию военно-морской и авиабазы. А этого бы всего не было без наличия исходной точки (имеется в виду Крым, - LB.ua) в Чёрном море", - пояснил Ходжес.

Генерал уверен, что при попустительстве Запада Москва и дальше будет оказывать поддержку мятежному генералу Хафтару, а также давить на европейские нефтяные компании в Ливии.

Напомним, Ходжес допускает, что в сентябре РоSSия может захватить дамбу в Херсоне, чтобы позволить воде вернутся в Крым. По его словам, полуостров очень важен для Москвы, ведь именно из портов оккупированного Крыма роSSийские корабли отправляются в поддержку преступных режимов в Сирии и Ливии.

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