Новым премьер-министром Франции стал Жан Кастекс

Он отвечал за выход страны из изоляции в связи с коронавирусом.

Новым премьер-министром Франции стал Жан Кастекс
Жан Кастекс
Фото: APA

Президент Франции Эммануэль Макрон назначил новым премьер-министром Жана Кастекса. Об этом со ссылкой на Елисейский дворец пишет "Интерфакс-Украина".

Ранее в этот же день было официально объявлено об отставке Эдуара Филиппа с должности премьер-министра.

Кастекс занимался координацией вывода страны из режима изоляции, введенной в связи с коронавирусом.

Газета "Фигаро" называла Кастекса "историческим саркозистом" - сторонником экс-президента Франции Николя Саркози. Журналисты отмечали его успешный менеджмент по снятию эпидемиологических ограничений.

55-летний Кастекс также известен своей работой в Счетной палате Франции. На муниципальных выборах 15 марта он был переизбран в первом туре 75,7% голосов в качестве мэра города Прад в Восточных Пиренеях от правоцентристской партии "Республиканцы".

Напомним, что глава правительства Франции Эдуар Филипп в пятницу подал в отставку. Он возглавлял французское правительство с 15 мая 2017 года. Его отставка произошла на фоне неудачного результата партии Макрона "Вперед, Республика!" на региональных выборах 28 июня. Пропрезидентская партия не смогла занять ключевые посты, единственный крупный успех был связан именно с Филиппом, который выиграл выборы у мэра Гавра. Согласно французской Конституции, Филипп мог предложить кандидата в мэры, а сам - продолжить работу главой правительства.

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