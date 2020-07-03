Рада приняла законопроект Зеленского, который позволяет детям с оккупированных территорий поступать без ВНО (обновлено)

Верховная Рада Украины проголосовала за основу и в целом за инициированный президентом Владимиром Зеленский законопроект №3774, который позволяет детям с временно оккупированных территорий поступать в вузы без сдачи внешнего независимого оценивания (ВНО).

За принятие за основу отдали голоса 266 нардепов, огласил спикер парламента Дмитрий Разумков. Фракции настаивали на том, чтобы принять законопроект и в целом, однако не все поддержали это решение - фракция " ЕС " выступала против.

Обновлено. После того, как Разумков дал минуту на выступление представители "Европейской солидарности" Забродскому, Рада проголосовала за законопроект в целом с необходимыми правками. Его поддержали 310. нардепов.

"Закон не достаточно идеален. Про неравенство в этом законе вы слышали. Я призываю, что закон нуждается в доработке", - заявил Забродский.

Законопроект предполагает, что дети с временно оккупированных территорий смогут поступать в любой вуз по квотам, а не по ограниченным отдельным спискам, как это происходит сейчас. Ранее такая норма действовала только для выпускников с аннексированного Крыма и Севастополя.

Абитуриенты будут конкурировать друг с другом за бесплатное обучение в рамках этой спецквоты.

"Для лиц, местом проживания которых является временно оккупированная территория ОРДЛО, территория населенных пунктов на линии соприкосновения, временно оккупированная территория АР Крым и Севастополя, по их желанию обеспечивается бесплатное обучение со стипендиальным обеспечением на подготовительных курсах высшего образования сроком до одного года с последующим поступлением в вузы как внутренне перемещенных лиц в порядке, определенном Условиями приема на обучение для получения высшего образования", - говорится в законопроекте.

Напомним, что 22 июня Зеленский заявил, что будет инициировать внесение изменений в Закон "О высшем образовании" для максимального упрощения поступления в высшие учебные заведения выпускникам школ с временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской областей и Крыма.

Рада зарегистрировала его 24 июня, но уже через день проект отозвали, в тот же день обновленный документ вновь был отправлен в парламент.