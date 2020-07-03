В Берлине началась "нормандская" встреча на уровне политсоветников

В Берлине в пятницу проходят переговоры в "нормандском формате" на уровне политических советников.

Об этом сообщил представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт, передвет "Укринформ".

"Могу подтвердить, что такая встреча действительно происходит. Но обычно встречи на рабочем уровне являются закрытыми для прессы", - сказал Зайберт.

Украинскую сторону представляет руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

Из РоSSии в немецкую столицу прилетел заместитель главы АП Дмитрий Козак.

Стороны обсуждают состояние выполнения решений саммита в "нормандском формате", который состоялся в декабре 2019 года в Париже.

Напомним, 9 июня Канцлер Германии Ангела Меркель провела с президентом РФ Владимиром Путиным телефонный разговор, в котором обсуждалась важность переговоров "нормандской четверки".

Ранее президент Зеленский сообщил о договоренности с лидерами стран "нормандской четверки" провести следующий саммит после окончания эпидемии коронавируса.

Последняя встреча глав стран "нормандской четверки" - Украины, Германии, Франции и РоSSии - прошла в Париже в декабре прошлого года. На ней были достигнуты договоренности о разведении войск возле нескольких населенных пунктах и обмене пленными.