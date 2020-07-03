Кулеба рассказал о международной помощи пострадавшим от паводков населенным пунктам на западе Украины

Среди тех, кто помог, - Италия, Молдова, Словакия.

Кулеба рассказал о международной помощи пострадавшим от паводков населенным пунктам на западе Украины
Фото: Управління ДСНС України в Івано-Франківській області

В связи с разрушительными последствиями непогоды на западе Украины глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба поручил украинским посольствам и международным организациям обратиться в Евросоюз, НАТО и к государствам-партнерам с просьбой о срочной поддержке в борьбе со стихийным бедствием.

Евросоюз практически немедленно активировал для Украины Механизм гражданской защиты, а ряд стран отреагировали и вне него, сообщил Кулеба на своей странице в Facebook.

"Особые чувства вызвали два самолета Военно-воздушных сил Италии, которые приземлились на этой неделе во Львове с гуманитарным грузом. В тяжелом для обеих стран 2020 год дружба Италии и Украины прошла испытание вирусом и водой", - отметил министр иностранных дел.

Так, правительство Италии для Ивано-Франковской области прислало пожарные рукава, защитные каски, гидрокостюмы, бензопилы, каркасные палатки, мотопомпы и другие необходимые предметы помощи общей суммой в почти 360 тыс. евро.

Молдова для Черновцов прислала бензопилы, генераторы, мотопомы, мешки для укрепления берегов на сумму 50 тыс. гривен.

США для ликвидации последствий наводнения выделили 100 000 долларов. Израиль закупил 25 тыс. бутылок питьевой воды, палатки и спальники. Их доставили в Ивано-Франковскую область.

Венгрия во время визита главы МИД Петера Сийярто в Киев публично поддержала идею задействовать для ремонта многонациональный инженерный батальон "Тиса".

Словакия в рамках Механизма гражданской защиты ЕС мгновенно сообщила о готовности передать ГосЧС Украины оборудование для ликвидации наводнения на общую сумму 80 тыс. евро.

"Швеция - вчера позно вечером в Ивано-Франковскую область прибыли шведские специалисты и помощь, в том числе, 1,2 км барьера от наводнений, 250 шлангов", - добавил Кулеба.

Дания 3 июля отправила во Львов помощь для украинских спастелей.

Напомним, что июньский паводок на западе Украины в 2020 году превысил по масштабам наводнение 2008 года, которое считалось сильнейшим за полвека. На пике паводка, 28 июля 2008 года, были подтоплены более 40 тысяч домов и 33 тысяч га сельхозугодий. Были повреждены сотни мостов, размыто 680 км дорог. Убытки оценивались в 3-4 млрд гривен.

В результате нынешнего паводка были подтоплены 10 тысяч домов. Погибли три человека.

По состоянию на 3 июля подтопленными вследствие непогоды остаются 11 населенных пунктов на западе Украины. Семь из них - в Черновицкой, два в Тернопольской и два во Львовской областях.

Кабмин выделил 754 млн гривен для проведения мероприятий по ликвидации последствий подтоплений в западных областях. Эти средства, в том числе, пойдут на компенсации семьям погибших от непогоды.



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