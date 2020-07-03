Ходжес: если РоSSия атакует Юг Украины, Зеленскому необходимо будет реагировать, а украинцам - бороться
Американский офицер считает, что украинскому руководству следует обратить особое внимание на Одесский порт.
Владимиру Зеленскому придётся реагировать на агрессивные действия РоSSии, если та захочет напасть на Украину, захватив её Юг осенью 2020 года.
Об этом в эксклюзивном интервью LB.ua заявил генерал -лейтенант, экс-командующий Вооруженными силами США в Европе Бен Ходжес.
"Думаю, что президент Украины искренне хотел бы видеть завершение этого конфликта. Но если Кремль допустит или инициирует агрессивные действия, он (Владимир Зеленский, - LB.ua) должен будет на это реагировать, а Украине придется бороться. Ведь речь идёт о суверенитете страны. И я бы надеялся, что они всё же окажут должное сопротивление", - сказал он.
По словам, американского офицера, сейчас в Украине сконцентрировано много роSSийских денег. Он полагает, что капитал многих украинских олигархов связан с роSSийским компаниями. А это, как указывает генерал, создаёт уязвимости и приводит к дезинформационным атакам.
"Храбрость, мужество юношей и девушек из украинских Вооруженных сил были преданы несколькими людьми, которые ставят свои эгоистичные интересы выше национальных. Это создает уязвимость, приводит к дезинформации. Сей фактор используют россияне для того, чтобы украинцы потеряли доверие к своему правительству, к институтам власти, друг к другу", - отметил он.
В то же время, Ходжес призывает украинское руководство взглянуть на действие роSSийского капитала в Одесской области, а именно - в одесском порту.
"Я бы уделял пристальное внимание тому, как деньги заходят и выходят из Одессы. Я думаю, что у вас есть несколько роSSийских компаний, которые фактически управляют вашим стратегическим портом", - добавил он.
Напомним, по мнению Ходжеса, РоSSия видит своей конечной целью в Украине не только Херсон, следующий шаг - это оккупация Одессы. Это поможет Москве не просто изолировать Украину от Чёрного моря, но и предоставит возможность полного контроля над северной частью водоёма, начиная от Приднестровья и аж до Азовского моря.
При этом, полагает американский генерал, Запад на агрессию РФ может не отреагировать.