Ходжес: следующий агрессивный шаг РоSSии после захвата Херсона - это Одесса

РФ нужен контроль над всей северной частью Чёрного моря.

Ходжес: следующий агрессивный шаг РоSSии после захвата Херсона - это Одесса
Генерал армии США Бен Ходжес
Фото: BELVPO.COM

РоSSия видит своей конечной целью в Украине не только Херсон, следующий шаг - это оккупация Одессы.

Об этом в эксклюзивном интервью LB.ua заявил генерал -лейтенант, экс-командующий Вооруженными силами США в Европе Бен Ходжес.

Он полагает, что конечной точкой в этой агрессивной кампании для Москвы будет приобретение полноценного контроля над пространством украинского черноморского побережья - от Одессы и до Керчи.

"Это поможет им не просто изолировать Украину от Чёрного моря, но и предоставит возможность полного контроля над северной частью водоёма, начиная от Приднестровья и аж до Азовского моря", - сказал он.

Американский офицер уверен, что если роSSийское руководство захочет атаковать Украину во время военных учений "Кавказ – 2020", оно попытается захватить не только Херсон, но и весь Юг Украины.

"Когда я смотрю на карту Украины, конкретно на Черноморский регион, то вижу, что ключевая цель здесь для РоSSии – это, конечно же, дамба в Новокаховке (Херсонская область). Но если они будут контролировать эту часть Украины, то им до Одессы будет рукой подать. Плюс не забывайте, что роSSийский флот всегда блокирует прилегающее к Одессе пространство, когда начинает проводить огневые учения", - пояснил Ходжес.

В то же время генерал отмечает, что РоSSия может проводить подобную операцию поступательно, не одномоментно. Для неё будет важно оценивать реакцию Запада.

"Всё это не означает, что РоSSия возьмёт и всё проведёт в одночасье, сразу. Возможно, Одесса – это следующий шаг. И что перед этим Москва захочет посмотреть, как отреагирует на её действия Запад", - сказал он.

Кроме того, Ходжес отмечает, что для планирования нападения Кремль и роSSийское командование будут внимательно анализировать военно-политические возможности Украины.

"Конечно же, они (роSSийские власти, - LB.ua) будут принимать решения, основываясь на оценке того, что происходит внутри Украины. Единство правительства, готовность и способность Вооруженных Сил проводить ответные действия – все это будет частью расчета", - добавил офицер.

Напомним, ранее Ходжес допустил, что в сентябре РоSSия может захватить дамбу в Херсоне, чтобы позволить воде вернутся в Крым. По его словам, полуостров очень важен для Москвы, ведь именно из портов оккупированного Крыма роSSийские корабли отправляются в поддержку преступных режимов в Сирии и Ливии.

В конце июня сообщалось, что американских военных из Германии перекинут в Восточную Европу. Эти изменения, по словам представителей Пентагона, будут служить однозначным предупреждением роSSийскому президенту Владимиру Путину, чьи военные амбиции были подтверждены аннексией украинского Крыма в 2014 году.

В какую именно из европейских стран могут быть переброшены военные из Германии, не уточнялось, но президент США Дональд Трамп, встречаясь с польским президентом Анджеем Дудой, говорил об американском присутствии в Польше.

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