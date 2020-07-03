Исключенная из "Слуги народа" Анна Скороход вступила в группу "За будущее"

Ее заявление зачитал спикер Рады Разумков.

Исключенная из "Слуги народа" Анна Скороход вступила в группу "За будущее"
Фото: Анна Стешенко

Депутат Верховной Рады Анна Скороход вступила в депутатскую группу "Партия "За будущее".

Об этом сообщил спикер парламента Дмитрий Разумков на заседании.

"Сообщаю о своем вступлении в состав депутатской группы "Партия "За будущее" в Верховной Раде 9-го созыва. Анна Константиновна Скороход", - зачитал он заявление скороход.

Напомним, "Слуга народа" еще в середине ноября прошлого года решила исключить Скороход из партии, так как она не голосовали за проекты, по которым было общее решение фракции.

Это произошло после того, как на пленарном заседании Рады Скороход заявила, что ее гражданского мужа, бывшего владельца роSSийского банка "Пушкино", задержали в отместку за отказ голосовать вместе с фракцией.

Лидер партии "Слуга народа" Александр Корниенко, комментируя ее выступление заявил, что Скороход якобы предлагала нардепам взятки. Та в ответ обвинила "Слугу народа" в многотысячных доплатах депутатам в конвертах.

В конце мая депутатская группа "За будущее" оформилась в политическую партию, которую возглавил нардеп Игорь Палица, связанный с Игорем Коломойским.

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